Погибшего при спасении девушки в Москве дагестанца представят к наградам

Жителя Дагестана Рашида Салахбекова, который погиб в июне, спасая тонущую девушку на пляже в Москве, представят к государственным наградам. Соответствующее поручение дал глава республики Рамазан Абдулатипов.

В тот роковой день он оказался единственным, кто, не раздумывая, бросился на помощь. Как говорил Имам Шамиль: «Тот, кто думает о последствиях, не герой». И этими словами в жизни руководствуются дагестанцы, в большинстве своем являющиеся отважными, самоотверженными и благородными людьми», — написал Абдулатипов в своем Instagtam.

По его словам, в поступке Салахбекова отразились лучшие качества, которыми должен обладать мужчина, защитник, готовый жертвовать собой ради других. «О таких людях надо рассказывать детям, на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, потому что зачастую именно обычные дагестанские парни формируют положительный образ нашей республики», — отметил он.

«Мы благодарны родителям Рашида за то, что они воспитали сына истинным горцем, чья сила духа, смелость и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Мною уже дано поручение представить Рашида Салахбекова к государственным наградам республиканского и федерального уровня. Не только родные и близкие, но и вся республика гордится своим достойным сыном!», — заключил Абдулатипов.

Как сообщает РИА Новости, трагедия произошла в июне на пляже в Серебряном Бору, где 26-летний Рашид Салахбеков, житель селения Карланюрт Хасавюртовского района, отдыхал со своими коллегами. Увидев, что одна из девушек слишком далеко заплыла, Салахбеков бросился ее спасать. Ему удалось притянуть пострадавшую ближе к берегу, где ее без чувств перехватили коллеги, но сам Рашид не смог спастись. Его тело было найдено водолазами 30 июня при проведении поисково-спасательных работ в пруду.