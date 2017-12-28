Сфотографирован самый чистый общественный туалет Москвы

В сети обнаружили самый чистый общественный туалет Москвы. Фотоотчет о находке опубликовал пользователь Pikabu под ником kostiak.

По его словам, туалет находится «на Парке Победы, и за музеем». «Даже цветочки стоят. Людей вообще нет. Антивандальные писуары тоже чистые. Белый друг не такой белый, но тоже норм. Даже одноразовые сидушки были. А главное — это бесплатно», — написал он.























«Вы правильно подметили — людей вообще нет. Будут люди — будет срач», — считает один из комментаторов.

Также пользователи начали делиться адресами бесплатных общественных туалетов, где, по их мнению, было достаточно чисто. Так, они назвали ВДНХ, метро «Дмитровская» и «Ленинградская», парк Горького. По поводу уборной на Красной площади мнения разошлись.

Кроме того, комментаторы отметили, что бесплатные общественные туалеты им показались куда чище, чем платные. «Я один раз в вашей Москве решил [сходить в туалет] — купил карточку в эти ваши автоматические [туалеты], отворяю ворота — там чел [человек] спит на полу. Ворота закрываются — карточка израсходована, офигенно, чудесный аттракцион. Посмотрел на бомжа за 60 рублей», — поделился историей пользователь Vingapurovsky.