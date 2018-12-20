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Наказание за неоплату парковки в Москве удвоили

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Депутаты Мосгордумы приняли закон, который вдвое увеличивает штраф за неоплату парковки. Об этом сообщает агентство «Москва».

С принятием документа он вырос до пяти тысяч рублей.

Предложение об увеличении штрафа было вынесено в Думу 20 декабря. Авторы проекта решили, что нынешний штраф, который составляет 2,5 тысячи рублей, «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость часа стоянки автомобиля начинается от 40 рублей.

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