Наступление зимы в Москве отложили

Снегопады в Москве ожидаются не раньше последних чисел ноября, рассказал РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зимы вообще не видно на горизонте. Если снег где-то ляжет, то, как и положено, 28 ноября по климату, и выпадет буквально несколько сантиметров», — сказал он.

Согласно климатической норме, зимняя погода устанавливается в Москве примерно 10 ноября, однако в этом году она задержится на 7-10 суток, считают в «Фобосе». Отмечается, что прогноз еще будет корректироваться.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в ноябре этого года будет вдвое больше солнечных дней, чем в прошлом году, а в первую неделю месяца температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы.