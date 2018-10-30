Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Наступление зимы в Москве отложили

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Снегопады в Москве ожидаются не раньше последних чисел ноября, рассказал РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зимы вообще не видно на горизонте. Если снег где-то ляжет, то, как и положено, 28 ноября по климату, и выпадет буквально несколько сантиметров», — сказал он.

Согласно климатической норме, зимняя погода устанавливается в Москве примерно 10 ноября, однако в этом году она задержится на 7-10 суток, считают в «Фобосе». Отмечается, что прогноз еще будет корректироваться.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в ноябре этого года будет вдвое больше солнечных дней, чем в прошлом году, а в первую неделю месяца температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы.

Читайте также
Самое читаемое
«Прощай частичка алкоистории!»
Закрылась «Рюмочная на Герцена»
1 ноября
«С левой стороны — ресторан, а с правой — сауна»
Во что превратили порт Хельсинки архитекторы-моржи
4 ноября
«Чертаново знают те, кто и в Москве-то ни разу не был»
Зачем дизайнер делает футболки с названиями непопулярных московских районов
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter