Названа дата начала отопительного сезона в Москве

Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

«Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления, в первую очередь в учреждениях социальной сферы — лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах. Далее тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания в соответствии с графиком», — сказал он.

Бирюков отметил, что комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. К работе полностью подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 10322 тепловых пункта, 344 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тысяч газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция.