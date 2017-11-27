Названа дата последнего в году суперлуния

Москвичи смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние в воскресенье, 3 декабря. Оно также станет самым зрелищным в году, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного планетария.

«Красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи. Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран», — сообщили в пресс-службе.

Суперлуние можно наблюдать, когда спутник Земли подходит к ней на близкое расстояние. 3 декабря это случится в 18:49, Луна расположится над южным горизонтом до утра 4 декабря. В этот период она будет казаться больше на 14 процентов и ярче на 30 процентов.

В следующий раз суперлуние случится уже в 2018 году сначала в ночь на 2 января, а затем на 31 января. Причем второе совпадет с полным лунным затмением. «В Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну», — отметили специалисты.