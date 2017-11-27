Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Названа дата последнего в году суперлуния

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Москвичи смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние в воскресенье, 3 декабря. Оно также станет самым зрелищным в году, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного планетария.

«Красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи. Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран», — сообщили в пресс-службе.

Суперлуние можно наблюдать, когда спутник Земли подходит к ней на близкое расстояние. 3 декабря это случится в 18:49, Луна расположится над южным горизонтом до утра 4 декабря. В этот период она будет казаться больше на 14 процентов и ярче на 30 процентов.

В следующий раз суперлуние случится уже в 2018 году сначала в ночь на 2 января, а затем на 31 января. Причем второе совпадет с полным лунным затмением. «В Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну», — отметили специалисты.

Читайте также
Самое читаемое
«Все стали делить власть и сцену!»
Актриса Александра Басова о номинации на «Золотую маску», Юрии Любимове и демонических женщинах
Cегодня
«Чувственный протез»
ЧТЕНИЕ: Как и почему плеер меняет восприятие города
29 ноября
«На завтрак мы едим пап!»
Что стоит знать и чего опасаться в кухне Намибии
28 ноября
«Мы не ощущаем необходимости общаться друг с другом»
ЛЕКЦИЯ: Роберто Баннура о сложности создания общественных пространств в современном мире
27 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter