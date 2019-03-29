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Названа разница в зарплатах мужчин и женщин в Москве

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве размер заработной платы женщин в среднем на 11 процентов меньше, чем у мужчин. По словам ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, этот разрыв минимальный и соотносится с аналогичными показателями скандинавских стран, передает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что долгое время женщины получали в среднем порядка 67 процентов от заработной платы мужчин. Затем, отмечает Баскакова, после реализации майских указов президента страны и повышения зарплат в бюджетной сфере произошел рост женских зарплат. По ее словам, женщины стали получать порядка 73 процентов от мужской заработной платы.

Сотрудник института экономики РАН отметила, что в средней возрастной группе, когда большинство мужчин и женщин заводят семьи и детей, этот разрыв увеличивается. «Время, когда женщины ухаживают за детьми, выполняют работу по дому, сильно снижает их амбиции и возможности карьерной занятости. Мы спрашивали женщин в одном исследовании, как рождение ребенка повлияло на их зарплаты, многие отвечали, что заработок снизился», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Москва занимает второе место в рейтинге гендерного равенства регионов России по ситуации в экономической, социальной и культурной сферах. Первое место занял Санкт-Петербург, на третьем месте Калмыкия, замыкает список Хакасия.

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