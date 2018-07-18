Названы доходы Москвы от чемпионата мира

Москва заработала на чемпионате мира по футболу около 15 миллиардов рублей. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Общая стоимость реконструкции „Лужников“ составила 26 миллиардов рублей. По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 миллиардов рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50 процентов», — сказал он. — «Никто не сомневается в том, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет. Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города».

Собянин добавил, что специально для мундиаля не строилось никакой транспортной инфраструктуры: «МЦК, станция метро „Спартак“, реконструкция Волоколамского шоссе — эти проекты являются частью программы развития транспортной системы Москвы и были реализованы независимо от чемпионата».

24 июля Собянин сообщил, что 12 матчей, которые прошли на стадионах „Лужники“ и „Спартак“, посетили 760 тысяч человек. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллиона туристов и экскурсантов. На фестивале болельщиков ФИФА побывали 1,9 миллиона человек. Больше всего болельщиков приехали из Китая (223 тысячи), США (167 тысяч), Германии (84 тысячи), Нидерландов (62 тысячи) и Франции (45 тысяч). Заполняемость московских гостиниц составила около 90 процентов, а в центре города — 99 процентов.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.