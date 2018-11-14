Названы любимые предметы москвичей для захламления лестничных клеток

Москвичи чаще всего захламляют лестничные клетки в домах мебелью и детскими колясками. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции столицы.

Собеседник агентства перечислил наиболее часто обнаруживаемые предметы в холлах домов. «Среди нарушений, связанных с ненадлежащим содержанием мест общего пользования, нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — рассказал он.

По его словам, жителям квартир, оставляющим вещи в местах общего пользования, оформляется протокол об административном нарушении. После этого жилищная комиссия выдает им предписание о необходимости устранения нарушений. Отмечается, что запрет захламлять площадь дома в первую очередь распространяется на лестничные клетки и поэтажные коридоры.

В сентябре москвичам рассказали о правилах безопасности при пользовании лифта. Оказалось, что многие рекомендации расходятся с общепринятыми нормами этикета. Так, мужчинам посоветовали заходить в лифт первыми, однако выходить из кабины первым должен тот, кто стоит ближе к двери.