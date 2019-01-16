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Названы сроки расчистки полуметровых сугробов в Москве

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На расчистку снега после рекордного снегопада в Москве потребуется около недели. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс» в воскресенье, 27 января.

По его словам, при январской норме осадков в 37 сантиметров в городе уже выпало 58 сантиметров. «Прошедшие сутки действительно были сверх аномальными: в Южном, Юго-Восточном округах выпало 23 сантиметра снега, в среднем по городу — 18. В ближайшие сутки ждем еще примерно 10 сантиметров снега», — сказал он.

Заммэра отметил, что в городе ожидается потепление, а это значит, что снегопады продолжатся примерно еще неделю.

По данным Метеобюро Москвы, только за последние сутки в городе выпало более 35 процентов от январской нормы осадков (15 миллиметров). Высота снежного покрова составляет 44 сантиметра, за последний день она выросла более чем на 10 сантиметров.

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