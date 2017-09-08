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«Зарядье» открыли для всех

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В понедельник, 11 сентября, парк «Зарядье» открылся для всех желающих. Аттракционы парка на сутки стали бесплатными. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.

«Бесплатно можно посетить не только мультимедийные аттракционы, но и научно-познавательный центр и подземную оранжерею. В парке открылась новая смотровая площадка с одним из лучших видов на исторический центр Москвы. Это так называемый парящий мост. А в переходе к набережной открылся уникальный музей археологических находок», — говорится в сообщении.

В «Зарядье» можно «полетать» над Москвой и Россией: один из аттракционов парка состоит из подвижной платформы и 13-метрового экрана. Спецэффекты создают ощущение полета. В мультимедиахолле «Машина времени» можно перенестись в прошлое и поучаствовать в исторических событиях столицы.

В «Зарядье» сформированы четыре ландшафтные территории, воссозданы условия четырех климатических зон: тундры, степи, леса и заливных лугов. Между парком и Кремлем будет единая пешеходная зона. «Зарядье» — первый крупнейший парк Москвы, построенный в историческом центре столицы за последние 70 лет. Его общая площадь — 10,2 гектара.

Ожидаемая посещаемость парка составляет 10 миллионов человек в год.

Парк работает с 10:00 до 22:00, но войти на территорию можно до 21:00. После этого двери открыты только на выход. Павильоны работают до 20:00.

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