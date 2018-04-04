Об умирающих московских питомцах позаботятся в зоопарке

Московский зоопарк готовит к открытию хоспис и кладбище для домашних животных. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова, передает агентство «Москва».

«Человек сможет остаться рядом со своим любимым животным, а домашний питомец сможет получить качественную медицинскую помощь», — сказала она.

Центр с хосписом для онкобольных животных, крематорием и кладбищем построен на территории зоопарка под подмосковным Волоколамском. Объкт готовится к сдаче в эксплуатацию. Проект был реализован при помощи инвесторов в формате государственно-частного партнерства.

«Возможно, в дальнейшем аналогичный центр будет создан для лошадей. Размещение там животного будет платным. Центр сможет принимать животных со всей страны», — уточнила Акулова.

Ранее сообщалось, что на территории самого Московского зоопарка в конце лета открыли один из крупнейших в Европе инсектариев, где представлено свыше 200 видов беспозвоночных. К проекту привлекались специалисты «Мира насекомых» (Япония) и «Эсаполиса» (Италия).