Один из пассажиров аэропорта Домодедово заявил о наличии у него бомбы

Один из пассажиров, находящихся на территории московского аэропорта Домодедово, заявил о наличии у него взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС. «Вечером в воскресенье один из пассажиров на территории аэропорта Домодедово заявил о наличии у него взрывного устройства», — заявил собеседник агентства.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что при досмотре пасажира бомбы у него не обнаружили. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме. «В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещённых к перевозке веществ и предметов», — сообщили сотрудники аэропорта.