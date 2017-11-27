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Один из пассажиров аэропорта Домодедово заявил о наличии у него бомбы

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Один из пассажиров, находящихся на территории московского аэропорта Домодедово, заявил о наличии у него взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС. «Вечером в воскресенье один из пассажиров на территории аэропорта Домодедово заявил о наличии у него взрывного устройства», — заявил собеседник агентства.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что при досмотре пасажира бомбы у него не обнаружили. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме. «В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещённых к перевозке веществ и предметов», — сообщили сотрудники аэропорта.

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