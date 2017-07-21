Около 800 человек пришли на акцию «За свободный интернет» в Москве

Около 800 человек собрались на шествие «За свободный интернет», которое началось на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее московские власти согласовали проведение акции в воскресенье с 14:00 до 16:00.

Организатором мероприятия выступает Партия народной свободы (ПАРНАС). Участники шествия планировали пройти от Страстного бульвара, дом 12, по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам по внутренней стороне до проспекта Академика Сахарова, 12. Ожидалось, что акция соберет до 10 тысяч человек.