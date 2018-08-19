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В Москве приготовились к возрождению «Олимпа»

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Осенью в районе Новокосино планируется завершить строительство первого в столице большого крытого футбольного стадиона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

Там построены манеж и административно-бытовой корпус с раздевалками, тренажерным залом, методическим кабинетом и медицинским блоком.

Сейчас на «Олимпе» заканчиваются отделочные и кровельные работы, идут поставка и монтаж оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Объект будет предназначен для тренировок спортивной школы «Трудовые резервы».

Стадион прекратил свое существование в 2012 году из-за строительства инфраструктуры для станции метро «Новокосино», открывшейся шесть лет назад. Тогда власти пообещали восстановить сооружение.

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