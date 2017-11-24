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Определены самые опасные участки МКАД

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) назвал самые опасные участки на МКАД. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства в среду, 29 ноября.

Список составлялся на основе данных по количеству аварий, собранных за девять месяцев 2017 года. На первом месте оказалась развязка с Варшавским шоссе на 33-м километре магистрали кольца, где за указанный период произошло 15 ДТП. На втором месте — участок, пролегающий между Ясеневским и Бутовским лесопарками (39-й километр) с 13 авариями.

Далее идут 103-й (выезд из района Гольяново), 29-й (в районе Бирюлево) и 94-й (развязка с Ярославским шоссе) километры МКАД, где произошло по 12 аварий. Также в списке значатся 43-й, 81-й, 52-й и 107-й (по 10 аварий) и 23-й (восемь аварий) километры трассы. В конце списка идут два небольших участка — с 61,8 километра по 62-й, где МКАД проходит через лес, и с 94,4 до 94,6 километра.

Вся информация об аварийных участках будет транслироваться на информационных экранах, установленных на МКАД.

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