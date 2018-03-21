Опубликовано видео с траурного митинга в Москве

Москвичи принесли цветы и мягкие игрушки к мемориалу, организованному на Манежной площади в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Видеозапись траурного мероприятия публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На площади установили плакат с изображением горящей свечи и надписью «Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой». Давки нет. Как сообщили корреспонденты радиостанции, проход на площадь был ограничен, людей пропускают группами по 50 человек через рамки металлоискателей. Также на митинге работают волонтеры Общественной палаты.

Акция на Манежной площади была организована властями столицы. В городе ожидается еще одно стихийное траурное мероприятие, которое пройдет на Пушкинской площади. Эту акцию организуют активисты без официального согласования, однако в департаменте безопасности города сообщили, что не будут препятствовать ее проведению.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следственный комитет считает приоритетной версией случившегося замыкание электропроводки.