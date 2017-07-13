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В Москве за 40 минут выпало 20 процентов месячной нормы осадков

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В Москве в пятницу, 14 июля, за 40 минут выпало около 20 процентов месячной нормы осадков — 19 миллиметров при норме для этого месяца 94 миллиметра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Большая часть осадков пришлась на центр города. Штатная пропускная способность ливневой канализации позволяет ей функционировать в нормальном режиме при осадках 20-23 миллиметров в час.

В пресс-службе отметили, что коммунальщики оперативно выявляют и устраняют скопления дождевой воды на улицах, обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта.

В столице дежурят 472 бригады и 1,5 тысячи сотрудников предприятий «Мосводосток», «Гормост» и «Автомобильные дороги», задействовано более 250 единиц техники.

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