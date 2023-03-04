«Детей от 18 до 56 ждет та самая дискотека и королевская ночь». Как и зачем четыре москвички создали лагерь для взрослых
Детский летний лагерь все вспоминают по-разному. Кто-то встретил там первую любовь, кто-то, наоборот, остался с разбитым сердцем, а кто-то никогда в лагере не был. Москвички Настя Красовская, Соня Большунова, Катя Сазоненкова и Саша Железнова подумали — было бы здорово еще раз окунуться в детство. И создали свой лагерь не для детей. Зачем взрослым и занятым людям приезжать туда, отдавать себя в руки вожатых, танцевать на дискотеках с «теми самыми» и переживать королевскую ночь, создательницы лагеря «Продленка» рассказали в беседе с «Мослентой».
О том месте, где можно закрыть пару гештальтов
«Продленка» — это огромная корпорация из восьми человек. Все мы познакомились в разных обстоятельствах и в разное время, но теперь это большая компания друзей. Проект, собственно, и возник из нашей дружбы. Кстати, многие из нас познакомились в детских лагерях, и это абсолютно точно повлияло на то, что мы придумали свой точно такой же, только для взрослых.
Сказать, что эта идея принадлежит кому-то из нас конкретно, будет неправильным. Она возникла у наших друзей, когда они отдыхали в санатории. Он был самым обычным, и отдыхали там люди 40-50 лет. В один из вечеров наши друзья пришли на дискотеку... и на танцполе не было никого. Диджей включал музыку только по запланированному трек-листу. Когда наши девчонки попросили его включить песни по их рекомендациям, он им отказал, хотя танцевать готовы были только они.
Фото: Предоставлено героинями материала
В этот момент они и подумали, что не хватает какого-то пространства, где могли бы от души отдохнуть люди нашего возраста и с такими же увлечениями. Есть санатории для взрослых и уже пожилых людей, есть детские лагеря, а чего-то для молодых взрослых нет.
В тот же вечер ребята придумали концепцию, все быстро обсудили и принялись за дело. Идея появлялась за идеей, тут же решалось, кого взять в проект, как его масштабировать и как начать на нем зарабатывать. Кстати, последний вопрос до сих пор не теряет актуальности.
«Продленка» — место, где люди старше 18 могут отдохнуть, найти новых друзей, расслабиться и повеселиться. Ядро — отдыхающие 28-35 лет из Москвы и Питера. Приезжают и товарищи постарше. Самому взрослому «ребенку» в нашем лагере было 56 лет. Все они любят жизнь, любят дружить. Кто-то не закрыл так называемые лагерные гештальты: вообще никогда не был в детском лагере и только слышал, как это круто, пропустил королевскую ночь, не потанцевал на финальной лагерной дискотеке с той самой девчонкой и так далее.
О передаче ответственности, наивности и уходе от KPI
К концу первого дня все «дети» уже очень сильно вовлекаются в процесс, забывают, что они взрослые, и отдают всю ответственность за свои действия вожатым. Это так забавно, когда люди расслабляются, начинают дурачиться, кривляться, убегать от вожатых, чтобы те не спалили, как они курят в кустах.
Цель нашего проекта — уйти от общения, в основе которого лежит работа, KPI, всевозможные отчеты. Это путешествие в детство, наивность, веселье.
Фото: Предоставлено героинями материала
Представьте, в одном месте вдруг оказываются люди очень разных возрастов и из очень разных контекстов. Это отличная площадка для диалога. Все как в настоящем лагере. Мы же в детстве не выбирали, с кем мы там окажемся. Нас просто отправляли родители, и все. Что называется — дружи, с кем получится.
О поиске вожатых и гостей
Мы очень тщательно отбираем вожатых для нашего лагеря. Все претенденты проходят специальное собеседование, мы смотрим, подходит ли нам человек по духу, с кем будет хорошо нам и кому будет хорошо с нами. Также мы очень много думаем над тем, как распределить людей по отрядам и комнатам. Всем должно быть комфортно.
Роль вожатых — быть связующим звеном между организаторами и «детьми». Эти люди должны быть очень организованными, любящими внимание и умеющими зажигать других. Они должны четко понимать, когда главную роль нужно отдать «детям», а когда взять ответственность в свои руки.
Искать вожатых — очень важная и кропотливая работа. Вожатый — это наш единомышленник, которому искренне нравится наш проект. Это не работа. Мы не заключаем никакой трудовой договор, в котором прописываем, что должны делать вожатые. Мы ищем людей, которым нравится творить и создавать. Неважно — что. Хоть контент в соцсетях, хоть танцевальные постановки, хоть видеоролики. Некоторые вожатые нацелены на созидание и создание какой-то «заячьей» атмосферы в отряде, некоторые выбирают роль достигаторов и делают своей целью победить во всех конкурсах, некоторые просто чиллят. Каждому свое. Очень важно просто любить людей и быть эмпатичным.
Фото: Предоставлено героинями материала
Помимо вожатых, мы каждую смену ищем специальных гостей. Например, на эту, февральскую, к нам в гости приезжал Николай Воронов, автор хита «Белая стрекоза любви». Мы его очень полюбили на прошлой смене, постоянно слушали песню «Фруктовая нежность». А еще нам очень хотелось бы пригласить в гости группу «Ранетки».
О проблемах, с которыми пришлось столкнуться
На начальных этапах нам было сложно найти площадку, которая подошла бы нам по всем параметрам. Мы искали абсолютно лагерные условия, чтобы было чисто, ухожено, но без люкса. Никаких номеров для двоих. Все должно было быть взаправду. Искали базы отдыха, где нет кухни в домиках. Нам очень важна атмосфера детства. Все мелочи влияют на общий вайб, настроение. Сейчас мы проводим «Продленку» на базе отдыха в часе езды от Москвы. Она находится в лесу, там живут бобры и белки, не слышно дороги, благодаря чему удается сохранить камерность. Также там отдельная столовая и шатер, где мы проводим общие собрания. Все звезды сошлись!
Сложно было находить поддержку у других проектов и изданий. Сложно было найти свою аудиторию. Как только мы создали аккаунт в соцсети, на нас подписались близкие друзья и их знакомые. Выйти из этого ближнего окружения было нереально трудно.
Также было много проблем, связанных с коронавирусом. Мы начали работать над «Продленкой» в год пандемии. Не могли понять, что делать, если у кого-то будет ковид. Нужно ли нам всем ходить в масках все четыре дня смены? В итоге мы подготовили специальный протокол, которому все участники проекта следовали, и это помогло избежать паники.
Фото: Предоставлено героинями материала
На данный момент проект не приносит нам достаточно денег. Он не может содержать нас ежемесячно. Мы проводим смены два раза в год. На одной нам удалось заработать по 100 тысяч рублей на каждого. Получается, что за год каждый заработал по 10 тысяч. Да, это смешная сумма. Конечно, мы хотим масштабироваться и больше времени посвящать проекту.
О правилах и тех, кто их нарушает
В лагере есть определенные правила, но не очень строгие. Например, никаких запретов на телефоны нет. Все мы люди взрослые, и если кому-то нужно срочно отвлечься на работу, то относимся к этому лояльно.
«Детям» нельзя курить и пить алкоголь. За это мы снимаем очки. Особенно строго мы относимся к курению, так как на территории лагеря обитают белки и птицы. Будет ужасно, если кто-то из них подавится этим дурацким бычком.
Для «детей» такой запрет превращается в игру. Главное — не спалиться. Мы понимаем, что взрослые люди могут позволить себе покурить, и у нас нет задачи всех обратить в ЗОЖ. Такие правила помогают создать атмосферу детства. Некоторые посетители лагеря даже прячутся и убегают от вожатых, которые застукали их где-то после отбоя, как провинившиеся подростки.
Для вожатых и организаторов на территории лагеря действует бар. Там можно расслабиться под коктейль, но обязательно надо учитывать, что на следующий день подъем в восемь утра и зарядка. Никаких поблажек.
Фото: Предоставлено героинями материала
О ссорах, примирениях и любви
Конечно, случались и внештатные ситуации. До драк не доходило, но конфликты бывали, и нередко. От этого никуда не уйти. Ты приезжаешь на четыре дня в незнакомое место, вокруг тебя много новых людей, между вами существует конкуренция, вам надо соревноваться. Иногда люди слишком этим увлекаются и забывают, что это всего лишь элемент игры. Например, прошлой зимой на смене был настолько большой накал страстей, что ребята из разных отрядов не на шутку рассорились, обидели друг друга. Мы считаем, что любой конфликт можно уладить словами, диалогом. В тот раз так и получилось. Ребята все обсудили и пришли к перемирию. Для этого, кстати, и нужны вожатые, чтобы урегулировать конфликты. У нас есть специальный вожатый-психолог, который тоже подключается, если того требует ситуация.
На сменах часто образуются пары, случается настоящая любовь. Мы даже шутим, что хотим изменить формат под «Дом-2». Например, один из наших друзей, организатор «Продленки», на смене познакомился с девушкой и полюбил ее. И сейчас Оля также участвует во всех организационных процессах. А перед этим Новым годом у одной из пар, сложившихся на «Продленке», родился малыш. Это огромная радость для всех нас.