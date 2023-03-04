«Детей от 18 до 56 ждет та самая дискотека и королевская ночь». Как и зачем четыре москвички создали лагерь для взрослых

О том месте, где можно закрыть пару гештальтов

«Продленка» — это огромная корпорация из восьми человек. Все мы познакомились в разных обстоятельствах и в разное время, но теперь это большая компания друзей. Проект, собственно, и возник из нашей дружбы. Кстати, многие из нас познакомились в детских лагерях, и это абсолютно точно повлияло на то, что мы придумали свой точно такой же, только для взрослых.

Сказать, что эта идея принадлежит кому-то из нас конкретно, будет неправильным. Она возникла у наших друзей, когда они отдыхали в санатории. Он был самым обычным, и отдыхали там люди 40-50 лет. В один из вечеров наши друзья пришли на дискотеку... и на танцполе не было никого. Диджей включал музыку только по запланированному трек-листу. Когда наши девчонки попросили его включить песни по их рекомендациям, он им отказал, хотя танцевать готовы были только они.