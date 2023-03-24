Куда сходить в Москве: самые необычные достопримечательности и места столицы

Куда сходить в Москве: самые необычные достопримечательности и места столицыТоп-11 самых интересных малоизвестных мест Москвы
Куда сходить в Москве, чтобы выход в город не превратился в скучный осмотр архитектурных памятников, а стал запоминающимся приключением с погружением в другие эпохи и воспоминания детства? «Мослента» сделала подборку необычных мест, в которых можно не только погулять, но и поиграть на советских игровых автоматах, искупаться или осмотреть экспозицию с экскурсией. Среди них — бассейн под открытым небом, католический собор и настоящая Эйфелева башня в Москве.
Музей холодной войны
Адрес: 5-й Котельнический переулок,11
В центре Москвы, буквально в трех минутах от метро «Таганская», можно войти в ворота со звездой, спуститься по лестнице на глубину 65 метров и оказаться в Музее холодной войны.
Метростроевские помещения здесь переделаны в музейно-развлекательный комплекс, в котором можно собрать-разобрать автомат Калашникова, поиграть в лазертаг или «Зарницу». В Музее холодной войны есть несколько экспозиций, изображающих бункер Сталина и подземный командный пункт. Конечно, все это производило бы не такое сильное впечатление, если бы не находилось на глубине 65 метров.
Решайте сами, стоит ли верить в легенду о том, что это бункер, рассчитанный на первых лиц государства.
Гиды уверенно излагают версию о том, что и его конструкция, и расположение на глубине в 65 метров были рассчитаны после проведения в 1949 году первых ядерных испытаний в СССР. В любом случае это одно из самых необычных мест в центре Москвы, куда можно прийти с экскурсией или в индивидуальном порядке, заказав фуршет с выступлением военного хора.
Бассейн «Чайка»
Адрес: Турчанинов переулок, 3 строение 1
Сходить в бассейн под открытым небом в самом центре Москвы — опыт приятный и необычный. Прыжки с вышки, дайвинг и фридайвинг, аквааэробика и просто плавание под открытым небом — в бассейне «Чайка» доступны любые водные развлечения. В комплексе есть и баня, и зона с шезлонгами, где летом можно позагорать, и все это — практически на Остоженке, в минуте от выхода из метро «Парк Культуры», с видом на крыши соседних сталинок.
За последние годы «Чайка» сильно расширила программу — тут можно не только поплавать в бассейне или попариться в сауне, но и сходить в тренажерный зал, позаниматься на теннисном корте и посетить танцевальные классы.
Это самый известный в Москве бассейн под открытым небом, в прошлом году он отмечал свое 65-летие. Открыли его в 1957 году, к Фестивалю молодежи и студентов, а свое нынешнее название бассейн получил в 1963 году в честь космического позывного Валентины Терешковой — «Чайка».
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Адрес: улица Малая Грузинская, 27/13 строение 1
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской — это единственный в городе крупный памятник неоготики. Особенно живописно храм выглядит вечером и ночью, при включенной подсветке. Место для центра Москвы очень необычное — католический собор со стрельчатыми окнами, устремленными в небо шпилями и розеткой большого витража над центральным входом как будто перенесли сюда из Калининграда, Брюсселя или Амстердама.
Построен храм был на пожертвования живущих в России католиков по проекту архитектора белорусского происхождения Фомы Богдановича-Дворжецкого.
После освящения в 1911 и открытия в 1917 году собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, способный вместить пять тысяч человек, стал самым большим католическим храмом не только в Москве, но и во всей России.
В советские годы собору досталось: в 1938 году его закрыли, священника расстреляли, а имущество разграбили.
Архитектурный ансамбль собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии пострадал и от бомбежек Великой Отечественной (взрывами посшибало башни), и от действий Моссовета (уже после войны шпиль над главным куполом снесли, а все пространство храма поделили на четыре этажа). Вначале там устроили общежитие, но в середине 1950-х, после пожара, серьезно повредившего купол и фасады, здание отдали НИИ и овощебазе. В 1980-е частично обвалившееся и обросшее травой здание напоминало развалины недостроенного дворца в Царицыно.
В 1991 году начался процесс передачи собора католикам, рядом с ним начали проводить мессы. В 1995 году из храма окончательно выехал занимавший его НИИ, зданию присвоили статус памятника истории и культуры. Установленные в советские годы межэтажные перекрытия демонтировали, восстановили все утраченные элементы, и в 1999 году этот католический собор заново освятил кардинал Анджело Содано.
Было бы преувеличением сказать, что теперь это культурный центр Ватикана в Москве, хотя отчасти так оно и есть. У католиков принято проводить в храмах не только мессы, в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии проходят концерты церковной и классической музыки, этники и рока. Здесь можно услышать арфу и саксофон, и, конечно же, орган, которых в соборе пять. Самый главный и громогласный — духовой орган швейцарской фирмы Kuhn. На сайте благотворительного фонда, открытого при храме, можно посмотреть афишу концертов, в этом католическом соборе они проходят несколько раз в месяц.
Музей советских игровых автоматов
Адрес: Рождественка, 12
Удивительно, что до наших дней сохранились и содержатся в рабочем состоянии советские игровые автоматы из 1970-1980-х. Можно прийти в музей на Рождественке, купить на кассе 15-копеечных монет и сыграть во что угодно — хоть в «Морской бой», хоть в «Снайпера» или «Обгон». Второй филиал музея находится на ВДНХ, там можно поиграть еще и в первые приставки — Dеndy и SEGA.
Благодаря гарантированному эффекту погружения в атмосферу перестроечного детства, который приходит здесь ко всем, Музей советских игровых автоматов может претендовать на звание одного из самых необычных и интересных мест в Москве. Даже родившиеся в 90-е и нулевые почувствуют этот ретрофутуристический дух, незнакомый тем, кто рос на компьютерных играх.
В 1970-1980-е, до появления персональных компьютеров и приставок, поиграть на автоматах можно было только в фойе кинотеатров или в специальных игровых залах. И каждый подход стоимостью 15 копеек становился для советского ребенка целым событием.
«Воздушный бой» и «Пенальти», «Баскетбол» «Хоккей» и даже «Астропилот» в виде робота с прямоугольной головой — коллекция Музея советских игровых автоматов огромна. Предварительно оценить место и решить, стоит идти в филиал на Рождественке или на ВДНХ, можно, ознакомившись с онлайн-экспозицией Музея советских игровых автоматов.
Крутицкое подворье
Адрес: улица Крутицкая, 11
Нигде больше в Москве не сохранился такой красивый и целостный архитектурный ансамбль зданий XVII века. Это место интересно тем, что здесь как будто переносишься на 400 лет назад.
Раньше здесь была резиденция епископа и митрополита, а сегодня в Крутицах находится подворье Патриарха Московского и всея Руси с действующим Успенским собором.
В одном из зданий располагается Музей ратной истории Москвы с интересной коллекцией средневекового оружия.
Есть на территории Крутицкого подворья и еще один небольшой музей — «Лапидарий», в котором можно увидеть старинные надгробия и другие каменные артефакты.
Православные христиане приходят на Крутицкое подворье поклониться иконам Божией матери (Феодоровской, Тихвинской и Казанской) и Святителя Пантелеимона со Святой горы Афон.
Дом Перцовой
Адрес: Курсовой переулок 1
Интересных мест в Москве много, и Дом Перцовой за храмом Христа Спасителя — одна из таких своеобразных столичных «вещей в себе». Этот памятник архитектуры эпохи модерна — огромный красный терем в неорусском стиле — построили в 1907 году. По замыслу мужа хозяйки, Зинаиды Перцовой, дом должен был стать доходным и предназначался для творческой интеллигенции. И действительно, до революции здесь жили и арендовали студии многие художники, самым известным из которых был Константин Малютин.
В 1908-1909 в подвале дома Перцовой находился пародийный камерный театр — кабаре «Летучая мышь», где устраивали капустники артисты Московского художественного театра, а Станиславский показывал на сцене фокусы.
По преданию, когда основатели кабаре пришли осматривать подвал, им навстречу выпорхнула летучая мышь. Они сразу решили сделать ее своей эмблемой, пародируя чайку на занавесе МХАТа.
После революции дом национализировали. В квартире Перцовых одно время жил Лев Троцкий, остальные помещения раздали советским военным деятелям. С 1970-х годов здание перешло в ведение Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Так что попасть внутрь не удастся, остается только обойти здание со всех сторон, чтобы полюбоваться его фасадами, украшенными майоликовой мозаикой с изображением солнца, мифических птиц и лесных зверей. Этот дом входит во множество экскурсий по Москве, так что не удивляйтесь, если рядом одна за другой начнут появляться группы экскурсантов.
Чистые пруды
Адрес: Чистопрудный бульвар
В центре Москвы, в кварталах исторической застройки, не так много зеленых зон и парков, тем более с водоемом. Поэтому Чистые пруды уже много лет являются одним из самых любимых мест для прогулок в столице.
По легенде, до начала XVIII века это место называлось «Поганое болото» или «Поганая лужа». А всенародной любовью оно стало пользоваться только после того, как в петровские времена по приказу Александра Меншикова водоемы расчистили и запретили сливать туда нечистоты и отходы с соседней Мясницкой улицы.
С 1990-х годов Чистые пруды стали одним из самых известных тусовочных мест во всей России. Публика тут встречается самая разная. Это место — одно из самых необычных в Москве именно за счет своей демократичности. Многочисленные кафе и рестораны района облюбовала богема, у прудов встречаются и проводят время неформалы всех мастей, влюбленные пары, компании старых друзей и футбольных фанатов.
Встречаются обычно у памятника Грибоедову и дальше идут гулять, приглядывая свободную скамейку у пруда, из который до наших дней сохранился только один, вопреки множественному числу в историческом названии. Если все занято и присесть негде, гулять идут дальше по Бульварному кольцу.
Оружейная палата
Адрес: Большой Кремлевский дворец
Вряд ли где-то еще можно увидеть в одном месте столько древностей и артефактов, связанных с отечественной историей. Оружейная палата — это музей-сокровищница.
Здесь выставлены сохранившиеся до наших дней царская дворцовая посуда и средневековое оружие, ордена и медали, упряжь и кареты, парадная царская одежда и государственные регалии, среди которых знаменитая шапка Мономаха.
В этом уникальном музее, расположенном в самом сердце архитектурного ансамбля Кремля, выставлено более четырех тысяч экспонатов. Основу коллекции оружейной палаты составляют драгоценности, хранившиеся в государственной казне и патриаршей ризнице, сделанные в мастерских Кремля и подаренные иностранными посольствами. Для любителей отечественной истории это одно из самых интересных мест в центре Москвы.
Смотровая площадка на Воробьевых горах
Адрес: Улица Косыгина / Университетская площадь
Одна из лучших панорам города в Москве открывается со смотровой площадки перед МГУ. Сюда приезжают фотографироваться молодожены и половина автобусных экскурсий по городу. Весь сезон с весны до осени здесь стоят байкеры, сюда же с удовольствием приходят романтические пары, туристы и родители с детьми.
Смотровая площадка не только дает прекрасный обзор и вид на архитектурные памятники города. Это еще и хорошая отправная точка для начала прогулки по огромной территории МГУ, набережной Москвы-реки, для путешествия по канатной дороге на ее противоположный берег, к Лужникам и Новодевичьему монастырю.
Эйфелева башня в Москве
Адрес: улица 2-я Кабельная, 2 строение 9
Мало кто знает, что рядом с метро «Авиамоторная» в Москве стоит 15-метровая копия Эйфелевой башни. Не 324 метра, как в Париже, но тоже есть на что посмотреть.
Находится эта конструкция на территории завода «Москабельмет», вход — только по пропускам, и попасть туда непросто, но можно. О том, как увидеть Эйфелеву башню в Москве, можно узнать, обратившись в администрацию предприятия или полистав форумы, посвященные экскурсиям и достопримечательностям столицы.
Чайный дом на Мясницкой
Адрес: Улица Мясницкая, 19
Этот дом, украшенный сверху пагодой, построил в 1893 году архитектор Роман Клейн по заказу Сергея Перлова — купца из семьи, заправлявшей чайной торговлей в Москве. На первом этаже дома на Мясницкой, 19 разместился чайный магазин, а на втором и третьем — апартаменты владельцев и квартиры для сдачи внаем.
Свой современный вид чайный дом на Мясницкой приобрел в 1895-1896 годах. Когда стало известно, что на коронацию Николая II в Москву приедет один из самых одиозных китайских чиновников — канцлер империи Ли Хунчжан — Сергей Перлов решил заключить с ним эксклюзивный договор на поставку чая. Чтобы удивить гостя, он нанял молодого архитектора Карла Гиппиуса, которому поручил перестроить дом в китайском стиле. Архитектурный ансамбль здания дополнили черепичная кровля и выписанные из Китая керамические украшения для фасада.
Внутри магазин покрыли росписями и дополнили интерьер расписными деревянными потолками и мебелью, полутораметровыми вазами и шелковым панно.
Однако канцлер империи Ли Хунчжан на переговоры поехал к старшему брату Сергея Перлова Семену, поэтому так и не увидел дом, который специально для него превратили в восточную шкатулку.
В советские годы здание национализировали, верхние этажи отдали под коммуналки, а в нижних так и оставили чайный магазин. Обветшавшее к 1990-м здание отреставрировали в 2012 году, и с тех пор оно снова приобрело вид дореволюционной лавки колониальных товаров. Сюда по-прежнему можно зайти, как и сто лет назад, купить чай и торт или выпить чашечку кофе.