Куда сходить в Москве: самые необычные достопримечательности и места столицы

Музей холодной войны

Адрес: 5-й Котельнический переулок,11

В центре Москвы, буквально в трех минутах от метро «Таганская», можно войти в ворота со звездой, спуститься по лестнице на глубину 65 метров и оказаться в Музее холодной войны.

Метростроевские помещения здесь переделаны в музейно-развлекательный комплекс, в котором можно собрать-разобрать автомат Калашникова, поиграть в лазертаг или «Зарницу». В Музее холодной войны есть несколько экспозиций, изображающих бункер Сталина и подземный командный пункт. Конечно, все это производило бы не такое сильное впечатление, если бы не находилось на глубине 65 метров.