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Парк «Зарядье» наводнит полиция

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В парке «Зарядье» в центре Москвы будут дежурить четыре патруля туристической полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники туристической полиции владеют одним или несколькими иностранными языками, и их задачей является не только охрана порядка, но и информационная помощь гостям столицы, в том числе из других стран.

«Зарядье» также охраняют 200 сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии. На территории парка находится 64 круглосуточных дежурных постов охраны. По инициативе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы четыре дополнительных патруля туристической полиции усилят контроль за безопасностью москвичей и гостей столицы.

Подразделение туристической полиции создано при ГУ МВД России по городу Москве в 2014 году. Все сотрудники проходят курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами.

Также на территории парка установлено 355 камер видеонаблюдения, патрулирование выполняют сотрудники китайгородского отдела ГУ МВД Москвы.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года, и за 2 месяца принял 1,8 миллиона посетителей. Ежедневно в парк приходят около 20 тысяч человек, из которых 35 процентов составляют семьи с детьми и молодежь (27 процентов).

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