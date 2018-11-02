Московских автомобилистов предостерегли от парковки под деревьями

Москвичей попросили не парковаться под деревьями. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения во вторник, 13 ноября.

Предупреждение связано с тем, что во вторник ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. «Учтите это, когда будете парковаться. Места под деревьями и рекламными щитами лучше избегать», — говорится в сообщении.

По данным портала «Метеоновости», погоду в столице будет определять антициклон. Максимальная температура воздуха составит минус один градус, атмосферное давление понизится до 766 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. Специалисты отмечают, что такая погода неблагоприятно влияет на метеозависимых людей с хроническими вегетативными и психоэмоциональными расстройствами.

В середине недели в Москве ожидается потепление.