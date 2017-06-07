Патриарх Кирилл заявил о недостаточности 200 новых храмов в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал недостаточным строительство в Москве 200 новых храмов. По его мнению, церкви не смогут вместить всех верующих столицы. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс».

«Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет», — сказал он на аудиенции с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки в Москве.

По словам патриарха, в ходе реализации стартовавшей в 2009 году «Программы-200» в Москве уже открыто 40 новых церквей.

Поводом для возведения новых храмов стало то, что в столице было отмечено наименьшее среди всех регионов России количество храмов в пересчете на число жителей, исповедующих православие.