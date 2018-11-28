Москвич оказался в ситуации Человека-паука и попал в больницу

Хирурги московской ГКБ №4 спасли мужчину, который несколько дней после укуса опасного паука не обращался за медицинской помощью. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там рассказали, что мужчина получил укус, доставая из пакета сушеный инжир. Сначала он заметил на кисти маленькое розовое пятно, а на следующий день почувствовал, что рука сильно опухла. Несмотря на это, пострадавший обратился к врачам только после того, как у него поднялась температура и начался некроз тканей.

В частной клинике, куда москвич направился первым делом, почистили рану от гноя и омертвевших тканей, но ситуация только ухудшилась. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, в больнице его направили на экстренную операцию. «После этого пациенту назначили антибактериальную терапию, физиотерапевтическое лечение», — добавили в Депздраве.

Сообщается, что сейчас отек укушенной руки уменьшился. Врачи говорят, что мужчине повезло.