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Переселение москвичей в рамках программы по реновации начнется до конца года

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Переселение москвичей в рамках программы по реновации начнется до конца года. Первые кварталы для строительства нового жилья будут определены до конца сентября. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«В конце этого года начнем переселять. Есть готовые квартиры и строящиеся дома, которые принадлежат городу. Около 4000 квартир, примерно 250 000 квадратных метров. Это 20 различных домов», — сказал он.

Чиновник также отметил, что на сегодняшний день в распоряжении города есть 300 площадок для застройки, которые закрывают необходимый для первой волны объем жилья на пять миллионов квадратных метров, или порядка 25 процентов от всей программы реновации. По оценке заместителя мэра, на строительство новых домов и благоустройство в рамках программы по реновации будет потрачено около трех с половиной триллионов рублей.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, — порядка 16 миллионов квадратных метров. В первые три года Москва вложит в программу 300 миллиардов рублей.

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