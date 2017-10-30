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Первые снегири прилетели в Москву

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Первые снегири прилетели в Москву. Об этом РИА Новости в четверг, 2 ноября, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты рассказали, что птиц уже видели в московской части национального парка «Лосиный остров», в Серебряноборском лесничестве и Битцевском лесу. Сейчас у снегирей период гнездования, для этого они выбирают хвойные леса и стараются держаться подальше от людей.

С наступлением холодов птиц можно будет заметить в жилых районах Москвы, куда они прилетят за кормом. В среднем зимой в столице насчитывается около тысячи особей этого вида. «Снегири очень любят семена рябины, боярышника, и яблок, также лакомятся семенами ясеня и клена, вскрывают коробочки сирени», — добавили в департаменте.

1 ноября синоптики центра погоды «Фобос» сообщали, что на этой неделе дневная температура воздуха в Москве будет держаться на отметке около нуля градусов, ночью ожидаются заморозки до минус 5-6 градусов. При этом обойдется практически без осадков.

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