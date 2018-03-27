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Собянин приютил брошенного пса

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил мероприятие благотворительного проекта «Четвероногий друг», проходящее в рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, градоначальник решил взять на воспитание брошенного щенка по кличке Джоуи.

По словам Собянина, для него абсолютно естественно растить собаку и заботиться о ней, передает ТАСС.

«Важно не только поместить животное в приют, кормить его, лечить, но очень важно, чтобы оно в этом приюте не оставалось, чтобы приобрело новых друзей, новую замечательную семью», — сказал мэр, общаясь с представителями благотворительных фондов и организаций, которые специализируются на помощи бездомным животным.

Волонтеры попросили Собянина помочь в размещении социальной рекламы о бездомных животных и приютах для них. Тот заверил, что это будет сделано, и поблагодарил собеседников за сотрудничество с государственными приютами.

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— 2018-03-27 20:31:47 +0300