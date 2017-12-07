Песец поселится в особой зоне московского зоопарка

В Московском зоопарке построят два павильона с искусственным климатом — «Арктика» и «Амазония». Проектирование начнется в 2018 году, сообщается в среду, 13 декабря, на сайте столичной мэрии.

В зонах будет круглогодично поддерживаться примерно одна и та же температура: -5-7 градусов в первой и 24-26 — во второй. В арктическом пространстве разместят белых медведей, полярных сов, песцов и представителей ихтиофауны холодных морей. В искусственные тропики и субтропики поселят тапиров, ягуаров, ламантинов, черепах, змей и ящериц. Кроме того, там высадят более сотни видов деревьев, цветов и кустарников.

«Подобных сооружений с климатическим управлением нет ни в одном из российских зоопарков, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза. Мы ориентировались на опыт Германии, Нидерландов и Австрии. Новые павильоны станут окном в другие природные зоны, другой климат», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Строительство павильонов намерены завершить в 2021 году.