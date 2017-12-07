Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Песец поселится в особой зоне московского зоопарка

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Московском зоопарке построят два павильона с искусственным климатом — «Арктика» и «Амазония». Проектирование начнется в 2018 году, сообщается в среду, 13 декабря, на сайте столичной мэрии.

В зонах будет круглогодично поддерживаться примерно одна и та же температура: -5-7 градусов в первой и 24-26 — во второй. В арктическом пространстве разместят белых медведей, полярных сов, песцов и представителей ихтиофауны холодных морей. В искусственные тропики и субтропики поселят тапиров, ягуаров, ламантинов, черепах, змей и ящериц. Кроме того, там высадят более сотни видов деревьев, цветов и кустарников.

«Подобных сооружений с климатическим управлением нет ни в одном из российских зоопарков, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза. Мы ориентировались на опыт Германии, Нидерландов и Австрии. Новые павильоны станут окном в другие природные зоны, другой климат», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Строительство павильонов намерены завершить в 2021 году.

Читайте также
Самое читаемое
Сядут все!
Чешские архитекторы сделали фасад мебельного салона из пластиковых стульев
12 декабря
«А вдруг кормить грудью будут?»
В Москве состоялся первый киносеанс для мам с младенцами
12 декабря
«Города начинают все больше напоминать друг друга»
ЧТЕНИЕ: «Зачем нужна архитектура» лауреата Пулитцеровской премии Пола Голдбергера
11 декабря
«Всего за два часа страна начала гореть»
Для чего в Москве вновь открывается скандальная выставка фотографа Джока Стёрджеса
8 декабря
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter