Москвичам пообещали «температурную пилу»

Температура воздуха в Москве в середине ближайшей недели резко опустится, а затем снова поднимется до 30-градусной отметки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается „температурная пила“», — отметил он.

По словам Тишковца, в начале недели температура воздуха днем будет достигать плюс 26-28 градусов, но затем возможно резкое понижение до 22-24. К выходным вновь прогреется до плюс 28-31 градуса.

«Похолодание стоит ожидать после 12 августа, но температура все равно будет в норме. Лето еще долго не уйдет из столицы», — заключил синоптик.