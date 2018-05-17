Соседи Сердюкова взвыли из-за платежек на 112 тысяч рублей

Семья пластического хирурга Александра Тепляшина, проживающая в одной из квартир в доме №6 в Молочном переулке, пожаловалась на действия председателя ТСЖ Анатолия Сердюкова. Юрист Марина Киселева, представляющая интересы семьи в суде, заявила РБК, что плата за коммунальные услуги в доме повысилась вдвое.

«В платежных документах астрономические суммы, которые превышают все мыслимые и немыслимые тарифы. Раньше сумма была в районе 54 тысяч рублей. Сейчас — то 112 тысяч, то 90 тысяч», — сказала она.

ТСЖ пытается взыскать с Тепляшиных почти 1,15 миллиона рублей задолженности за услуги ЖКХ с 2013-го по 2017 год. Сам хирург не согласен, поскольку, по его словам, в ТСЖ игнорируют показания счетчиков, произвольно меняют статьи платежей и необоснованно повышают плату. «Мы в этом доме с момента постройки, а нас просто пытаются вышвырнуть, создать неестественные условия», — подчеркнул Тепляшин.

Как пишет РБК, в этом доме шесть квартир, одна принадлежит Тепляшину, двумя владеет Сердюков, а три остальные принадлежат его сестре.

Анатолий Сердюков, бывший министр обороны России, возглавил ТСЖ в доме №6 в Молочном переулке в мае 2016 года. Секретарем товарищества в июне 2017-го стала Евгения Васильева, фигурант дела о хищениях в структурах Минобороны в период работы в этом ведомстве Сердюкова.