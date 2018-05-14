Московская почта совладала с Макаревичем

Музыкант Андрей Макаревич, жаловавшийся на долгую доставку посылки, в итоге сам забрал ее в отделении, сообщили газете «ВЗГЛЯД» в пресс-службе «Почты России».

В компании заявили, что почтальон доставил по указанному на посылке адресу — в «Джем-Клуб» — извещение, после чего директор клуба дважды приходил в отделение за посылкой, но ему ее не выдали из-за отсутствия доверенности.

«4 апреля 2018-го за посылкой пришел лично Андрей Макаревич. Почтовое отправление было выдано ему под роспись в извещении (имеются подтверждающие документы)», — сказали представители почтового оператора, отметив, что жалобы музыканта на увольнения последних почтальонов не соответствуют действительности. Там добавили, что весь процесс передачи Макаревичу посылки зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Со слов певца, он около месяца ждал посылку, отправленную ему из-за границы — экземпляр книги The Cutting Edge стилиста The Beatles Лесли Кавендиша. «Наш директор не поленился и пошел в районное почтовое отделение (в самом центре, Лесли посылал книгу на адрес „Джем-Клуба“). Нету, говорят. Директор еще раз не поленился и пришел через неделю. Видимо, говорил построже. И посылку... Нашли! На полке. А на вопрос „Как же так?“ ответили — у нас уволился последний почтальон», — писал Макаревич в Facebook.