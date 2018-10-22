Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Подсчитано число «зайцев» в наземном транспорте Москвы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Контролеры оштрафовали почти 150 тысяч безбилетников в наземном городском пассажирском транспорте с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», передает агентство «Москва».

«С 1 сентября мы убрали турникеты на всем наземном транспорте. Просим москвичей еще внимательней относиться к оплате проезда и не забывать прикладывать билет к валидатору», — напомнили представители учреждения. Они отметили, что контролеры работают с видеорегистраторами, благодаря чему облегчается процесс разрешения спорных случаев.

«Организатор перевозок» также призвал москвичей ответственнее пользоваться наземным транспортом. Законопослушное поведение пассажира и своевременная оплата проезда позволяет городу регулярно обновлять транспорт, совершенствовать инфраструктуру и добавлять новые сервисы.

Штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей.

Читайте также
Самое читаемое
«Я бы не сказал, что Россия — это западная страна»
Индийский йог о скинхедах, медитации на Рублевке и русской жене
24 октября
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
Он дальтоник. Раньше делал тако и буритто, а теперь стал фотографом и бунтарем
23 октября
По городу на «Иволге»
Что известно о новых городских электропоездах «Иволга» и что их появление означает для Москвы
25 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter