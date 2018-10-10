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Подсветку на Останкинской башне отключили в память о погибших в Керчи

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Подсветку на Останкинской башке отключили в память о погибших во время нападения на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщает представитель пресс-службы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», передает ТАСС.

Отмечается, что здание не будет подсвечиваться в течение суток. Подсветка вновь заработает в 20:00 мск четверга, 18 октября.

Днем 17 октября стало известно о стрельбе и серии взрывов в Керченском политехническом колледже. Известно о 18 погибших, еще 74 получили ранения. Предполагаемым преступником называют учащегося 4 курса Владислава Рослякова. Он покончил с собой в библиотеке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). Власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации.

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