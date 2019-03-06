Подведены итоги «Московской Масленицы»

Фестиваль «Московская Масленица» в 2019 году посетили почти пять миллионов гостей. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что фестиваль впервые вышел за пределы центра города и проходил во всех округах.

Позднее в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны» сообщили Агентству «Москва», что за 10 дней фестиваля гости употребили 400 тысяч порций блинов и оладий. Эта цифра превысила прошлогодний результат на 60 процентов. Также было выпито свыше 115 тысяч литров горячих напитков.

11 марта стало известно, что туристический поток в Москву увеличился. Как рассказал Сергей Собянин, за минувший год город посетили 23,5 миллиона гостей со всего мира.