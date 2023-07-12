«Были здесь и персы, и армяне, и индусы, и столица Золотой Орды». Зачем москвичам ехать на выходные в Астрахань
Слышим про Астрахань — думаем про арбузы и свежую рыбу. Чаще всего именно эти ассоциации вызывает название этого древнего города. Но это далеко не все. В этом году ему исполняется 465 лет, и чего только не было за эти годы — Великий шелковый путь, столица Золотой Орды... А история последних веков была настолько разнообразна, что коротко об этом не сказать. Что можно увидеть здесь сегодня, где находится одно из самых соленых озер в мире и откуда можно полюбоваться самыми красивыми видами, рассказала в беседе с «Мослентой» жительница Астрахани Руфина Аймаганбетова. Ниже — ее монолог.
Про дорогу, поезда и самолеты
Расстояние между Москвой и Астраханью — полторы тысячи километров. Из столицы в наш город можно поехать в любое время и почти на любом транспорте. Например, на личном автомобиле дорога займет почти сутки, если считать с остановками. Нужно же иногда что-то перекусить, выпить кофе или чаю, сходить в уборную.
Кроме того, каждый день с Павелецкого вокзала сюда отправляются поезда — в этом случае в дороге нужно будет провести от 26 до 30 часов. Всего в этом направлении курсирует четыре поезда: самый быстрый и комфортный из них — скорый фирменный поезд «Лотос», в котором есть розетки и кондиционеры, да и в целом условия очень приятные. Билеты в среднем стоят от 3,5 тысячи рублей.
Быстрее всего до Астрахани можно добраться на самолете: 2 часа 40 минут в небе, и вы окажетесь в аэропорту имени Бориса Михайловича Кустодиева. Регулярные рейсы выполняются из аэропортов Шереметьево, Внуково и — реже — Домодедово. Стоимость билета — от 4 до 20 тысяч рублей в одну сторону.
Самые дешевые способы добраться до нашего южного города — автобус или сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar. Поездка в этом случае займет столько же времени, сколько и на машине: от 19 до 24 часов. Автобусы отправляются с автовокзалов у станций метро «Люблино», «Красногвардейская» и «Саларьево». Билеты стоят от 2,2 до 3,5 тысячи рублей.
Про отели и гостиницы
Я ни разу не снимала номер в гостинице, но была в двух отелях, а это все же разные вещи. Самыми популярными гостиницами считаются пятизвездочный «Гранд Отель Астрахань», четырехзвездочные Cosmos Astrakhan и «Виктория Палас», а также трехзвездочные «Azimut Сити Отель» и Rossvik. По уровню комфорта они практически ничем не отличаются, а стоимость варьируется от трех до восьми тысяч рублей за номер в сутки. Но, конечно, чем раньше бронируете, тем дешевле будет номер. Сами астраханцы чаще арендуют отели для проведения фотосессий.
Дешевле туристу обойдется аренда квартиры. Достойные варианты с хорошим ремонтом и просторной планировкой прямо в центре города можно найти за две-три тысячи рублей в сутки в популярных сервисах по аренде жилья.
Что нужно обязательно увидеть
Начать свой маршрут по Астрахани я советую с набережной 17-й пристани. На отреставрированной территории и погулять приятно, и любоваться видами на Волгу можно бесконечно. Еще там стоит памятник Петру I.
Для детей здесь сделали большую детскую площадку, мини-аттракционы и торговые точки, где можно купить что-нибудь вкусненькое. Центр набережной украшает музыкальный фонтан — около него часто проводятся городские мероприятия и праздники.
Здесь же можно найти скульптуру «Я люблю Астрахань» и сделать с ней пару кадров на память. Проходя по набережной, вы увидите много исторических зданий — например, Дворец бракосочетания № 1, усадьбу Склянина, дом Сейфутдинова, дом с лавками Степанова, дом со складами Рябинцева, усадьбу Долотказина. После прогулки можно перекусить и отдохнуть в любом кафе или ресторане на набережной и с новыми силами продолжить путь.
Следующее, что, по моему мнению, нужно посетить в городе, — это Астраханский кремль. На его территории можно увидеть Дом старшего духовенства и зелейный погреб, который предназначался для хранения пороха. В старину порох называли зельем, отсюда и такое название.
Дальше можно пройти по кремлевской стене и посетить музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз», экспозиции там постоянно меняются. Сейчас, например, там проходит выставка, посвященная рыболовству на Волге. Посетителям рассказывают о том, как менялась методы добычи и обработки рыбы и как эволюционировало судостроение. Билеты в среднем стоят от 100 до 300 рублей, в зависимости от того, какую выставку вы выберете.
Рядом находится гауптвахта Астраханского гарнизона. Внутри можно увидеть, как жили солдаты в XIX веке, их оружие, караульное помещение и карцер. Кроме того, там представлены солдатское и офицерское обмундирование и одежда арестантов. Стоимость входного билета — от 50 рублей.
Выйдя из Кремля и перейдя дорогу, вы окажетесь в Братском саду. Раньше эта территория была главной городской площадью, там до Февральской революции стоял памятник Александру II, однако потом его снесли. Затем в 1918 году на этом месте захоронили 180 красногвардейцев, после чего сад получил свое нынешнее название. Сейчас здесь горит Вечный огонь.
Дальше советую сходить на улицу Кирова. Местные называют эту территорию мини-Арбатом за внешнее сходство с одноименной улицей в Москве. Есть в нашем городе еще несколько интересных мест — это старинные подворья, разделенные по национальному признаку.
Раньше через Астрахань проходили торговые пути на восток и на юг, поэтому приезжие купцы строили здесь торговые дворы. Таких подворий, сохранившихся с 1625 года, осталось четыре: Персидское, Армянское, Индийское и Демидовское. Это двухэтажные здания с арочными окнами и резными лестницами, внешне очень похожие на восточные караван-сараи. На первых этажах купцы торговали и открывали питейные заведения, на вторых жили сами. Если соберетесь посмотреть эти места, советую брать экскурсовода, благо найти в их в центре города не так сложно.
Прогуляться можно и в парк Дружбы, к Лебединому озеру, затем пройти по Аллее славы через Триумфальную арку — копию деревянной арки 1871 года. На ней можно рассмотреть сцену присоединения Астраханского ханства к Московскому государству. На самой аллее стоят бронзовые бюсты знаменитых исторических личностей. После этого можно пройти по мосту Дружбы России и Азербайджана к скверу имени Гейдара Алиева. Все это находится поблизости.
Очень мне запомнился Музейно-культурный центр Дом купца Тетюшинова. Я была в восторге от красоты деревянного здания. Сейчас там часто проводят экскурсии, лекции, выставки и даже свадебные фотосессии. Стоимость входного билета — от 100 рублей. Насладиться искусством можно и в картинной галерее имени Догадина. Если соберетесь туда, советую выделить больше времени, так как экспозиция насчитывает более 19 тысяч экспонатов.
Не так давно в Астрахани построили Театр оперы и балета — масштабное и очень красивое здание. Как раз в этом году ходили туда с родителями, билеты на каждого на первый ряд в партере обошлись в 800 рублей. Но можно посетить и обзорную экскурсию — стоит 250 рублей.
В Астраханской области рекомендую съездить в культурно-исторический центр «Сарай-Бату» — древнюю столицу Золотой Орды. Там раньше проходил Великий шелковый путь. Воссоздан музейный город, конечно, искусственно, но выглядит впечатляюще. Находится примерно в 130 километрах от Астрахани.
В четырех часах езды от города есть соленое озеро Баскунчак. Виды на водоем открываются потрясающие, а само озеро считается лечебным. Сюда со всех концов России едут желающие поправить здоровье.
Про кафе и рестораны
Из среднего ценового сегмента советую сетевую кофейню «Сойка» — там всегда все очень вкусно и атмосферно. Ресторан «12» тоже у нас на хорошем счету. Приходить туда стоит на ланчи. А в «Евразии» вы найдете японскую кухню, там безумно вкусные роллы.
Из более дорогих — ресторан «Каспий» прямо на берегу Волги. Можно также зайти в «Белугу». Советую посетить ее, если вы ищете не только особую атмосферу, но и красивые интерьеры.
А из ресторана «На высоте» открывается отличный вид на город, в том числе на Астраханский кремль.
Кроме того, огромное количество хороших кафе и ресторанов на улицах Максима Горького, Фиолетовой, Ульяновых, Кирова и Никольской.
Про плюсы и минусы города
Астрахань на третьем месте по добыче природного газа в стране. Соответственно, у нас базируется свой центр «Газпрома». Работа в этой компании считается одной из самых престижных в городе из-за высоких зарплат. Хорошо получают и предприниматели, которые смогли развить в городе свой бизнес.
При этом средний заработок астраханцев остается на уровне 17-25 тысяч. Это очень мало, так как цены на все товары — такие же, как в Москве. Рабочих мест катастрофически не хватает. Из-за этого многие молодые люди уезжают в более крупные города, чтобы найти там работу.
Из минусов могу обозначить еще большое количество ветхих домов в городе, жители которых годами не могут дождаться переселения в новые квартиры. Кроме того, есть проблемы с дорогами, особенно это ощущается после Москвы.
В остальном Астрахань — хороший город с развитой инфраструктурой. На каждом шагу есть школы, детские сады, больницы и поликлиники. А самый главный плюс — это местные жители, добрейшие, очень простые и душевные люди, которые всегда придут на помощь.
Жилье у нас стоит в среднем от трех с половиной до пяти и более миллионов рублей — в зависимости от количества комнат, удаленности от центра, инфраструктуры и так далее.
Про местные выражения
Как и в любом городе, в Астрахани есть собственный словарь, известный каждому местному жителю. Но и туристам было бы полезно знать несколько специфических астраханских выражений, в особенности топонимов.
Например, если здесь вам сказали «встретимся на софке», идти нужно на улицу Софьи Перовской. «Полтинником» в Астрахани называют место у дома 50 по улице Куликова.
Название рынка Большие Исады здесь сокращают в половину, называя его просто «Большие».
А микрорайон Бабаевский местные жители ласково прозвали Бабайкой.
Получила свое народное название и та самая набережная у 17-й пристани, с которой лучше всего начинать путешествие по Астрахани. Здесь ее называют по-простому — Семнашкой.