«Были здесь и персы, и армяне, и индусы, и столица Золотой Орды». Зачем москвичам ехать на выходные в Астрахань

Про дорогу, поезда и самолеты

Расстояние между Москвой и Астраханью — полторы тысячи километров. Из столицы в наш город можно поехать в любое время и почти на любом транспорте. Например, на личном автомобиле дорога займет почти сутки, если считать с остановками. Нужно же иногда что-то перекусить, выпить кофе или чаю, сходить в уборную.

Кроме того, каждый день с Павелецкого вокзала сюда отправляются поезда — в этом случае в дороге нужно будет провести от 26 до 30 часов. Всего в этом направлении курсирует четыре поезда: самый быстрый и комфортный из них — скорый фирменный поезд «Лотос», в котором есть розетки и кондиционеры, да и в целом условия очень приятные. Билеты в среднем стоят от 3,5 тысячи рублей.

Быстрее всего до Астрахани можно добраться на самолете: 2 часа 40 минут в небе, и вы окажетесь в аэропорту имени Бориса Михайловича Кустодиева. Регулярные рейсы выполняются из аэропортов Шереметьево, Внуково и — реже — Домодедово. Стоимость билета — от 4 до 20 тысяч рублей в одну сторону.