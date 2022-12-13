«Хочешь, где поопаснее? Иди в старые районы!» Что ждет гостей знаменитых подмосковных Мытищ

Торгово-развлекательный комплекс «Красный кит» подойдет тем, кто хочет пошопиться, сходить в кино, перекусить или сделать все это в одном месте. Он особенно удобен тем, что находится в двух шагах от железнодорожной станции Мытищи, поэтому гости города обычно или начинают свою прогулку с него, или заканчивают ее здесь.

Про отдых с палатками и старые районы

Альберт, 31 год, фитнес-тренер, живет в городе 29 лет

Первое стоящее и подходящее для семейного отдыха место в Мытищах — Пироговский лесопарк. Огромная лесополоса располагается вдоль Волковского шоссе, внутри все очень классно оборудовано — есть беседки, места для приготовления шашлыка, торговые точки, детские площадки, небольшое озеро. Напротив парка расположен платный водоем — тоже отличное и популярное место, где можно снять беседку, порыбачить и в целом хорошо отдохнуть.

Искупаться летом можно на Пироговском водохранилище. В теплое время туда съезжается много людей — не только из Мытищ, но также из Москвы и ближайшего Подмосковья. Будьте готовы к пробкам. Но место реально классное, так что можно и потерпеть. Или ехать в будние дни. Там есть как платный пляж, так и бесплатный. Есть и несколько диких пляжей. Место подходит для отдыха с палатками.