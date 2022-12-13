«Хочешь, где поопаснее? Иди в старые районы!» Что ждет гостей знаменитых подмосковных Мытищ
Чтобы вырваться из столичной суеты, далеко ехать не нужно. Путь в подмосковные Мытищи, например, занимает всего 15-20 минут от станции метро «Медведково». Основанный еще в XV веке, этот спутник Москвы получил статус города в 1925 году. Тут можно не только прогуляться по берегу Яузы и покормить птиц в центральном парке. О том, где в Мытищах окунуться в атмосферу 90-х, почему стоит сходить на местный пивзавод, существуют ли здесь и сегодня компьютерные клубы, а также о многом другом «Мосленте» рассказали жители и гости города. Ниже — их монологи.
Про Новое Медведково и Центральный парк
Ольга, 37 лет, владелица студии красоты, живет в городе 5 лет
Я живу в районе Новое Медведково, и мне очень здесь нравится. У нас много классных кафешек, спортивных площадок, развлечений для всей семьи. Из кафе могу посоветовать гастробар «Зерна», там очень интересная выпечка и отличный кофе. Еще неподалеку от моего дома есть лесопарк, где можно погулять, взять напрокат велосипед или лыжи — в зависимости от сезона. Дорога от Москвы именно до этой части города совсем короткая — минут 15-20 на машине или автобусе от метро «Медведково». Приехать можно хотя бы на полдня, чтобы сменить обстановку и классно провести время. Здесь для этого есть все.
Например, центральный парк — весьма привлекательное место, его даже киношники нередко выбирают. Например, недавно туда приезжал сниматься Дмитрий Нагиев. Недалеко от парка можно найти классные пляжи. Вообще, в теплое время у нас тут есть из чего выбрать: пляжей очень много — и платных, и бесплатных. Есть, например, пляжный комплекс «Малибу», достойное место.
Отдых горожан на пляже в Мытищах
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В городе много спа-центров. Можно записаться на тайский массаж или другие процедуры, они пользуются у нас большой популярностью. Есть хорошие фитнес-клубы с новыми тренажерами, бассейнами и доступными ценами — «СССР» и OHANA, лично я очень их люблю. Классное место для тех, кто любит подвигаться, — «Акварель Dance», оно подойдет и детям, и взрослым. Там можно записаться на самые разные направления. Помимо танцев есть гимнастика, стретчинг, даже фигурное катание. Это очень престижная профессиональная школа, поэтому люди приезжают на занятия и из других городов. Я тоже скоро буду туда ходить.
Торгово-развлекательный комплекс «Красный кит» подойдет тем, кто хочет пошопиться, сходить в кино, перекусить или сделать все это в одном месте. Он особенно удобен тем, что находится в двух шагах от железнодорожной станции Мытищи, поэтому гости города обычно или начинают свою прогулку с него, или заканчивают ее здесь.
Про отдых с палатками и старые районы
Альберт, 31 год, фитнес-тренер, живет в городе 29 лет
Первое стоящее и подходящее для семейного отдыха место в Мытищах — Пироговский лесопарк. Огромная лесополоса располагается вдоль Волковского шоссе, внутри все очень классно оборудовано — есть беседки, места для приготовления шашлыка, торговые точки, детские площадки, небольшое озеро. Напротив парка расположен платный водоем — тоже отличное и популярное место, где можно снять беседку, порыбачить и в целом хорошо отдохнуть.
Искупаться летом можно на Пироговском водохранилище. В теплое время туда съезжается много людей — не только из Мытищ, но также из Москвы и ближайшего Подмосковья. Будьте готовы к пробкам. Но место реально классное, так что можно и потерпеть. Или ехать в будние дни. Там есть как платный пляж, так и бесплатный. Есть и несколько диких пляжей. Место подходит для отдыха с палатками.
Вид сверху на микрорайоны города Мытищи, Московская область
Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Мытищи в принципе делятся на старую и новую части. Старая расположена ближе к железной дороге, там все попроще, много промышленности разной, контингент немножко отличается.
Но в этом и есть прелесть города: если хочешь туда, где поопасней, идешь в старые районы, если хочешь спокойно погулять — идешь в новые.
Что касается культурного отдыха в Мытищах, в центре есть неплохой театр «ФЭСТ». Я там бывал только в детстве, но труппа там до сих пор старая, проверенная, и отзывы о театре положительные. Sherwood pub — хорошее место, интерьер выполнен в ирландском стиле, все очень атмосферно, лампово. Любителям ночного отдыха могу посоветовать популярный «Руки Вверх Бар», караоке-рестораны VARVARA BAR и «Веранда, 13». Допоздна работает азербайджанский ресторан «Бакинский бульвар» — цивильный и очень большой. Также в городе много кальянных.
Отличное место для семейных прогулок — центральный парк, внутри которого есть парк аттракционов, большой водоем с уточками, люди там даже рыбу умудряются ловить. Рядом есть ресторан Miraclub с панорамным видом, караоке, ночными дискотеками и бассейном, который открыт в теплое время года.
Горожане кормят птиц в центральном парке культуры и отдыха в Мытищах
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Для подростков у нас тоже хватает интересных площадок. Например, есть сеть компьютерных клубов Colizeum, также можно записать их в различные секции в спорткомплексе «Арена Мытищи».
Про бани и ледовый дворец
Марина, 37 лет, экономист, живет в городе всю жизнь
В первую очередь всем советую посетить «Термы». Это место в Мытищах открылось совсем недавно, поэтому пока не так забито людьми. Помимо открытых бассейнов, которые доступны только летом, там есть и круглогодичные. Есть бассейн с морской водой. В комплексе работает большое количество саун, предоставляются спа-услуги. Как мама двоих детей могу сказать, что это место удобно и для отдыха с малышами — там есть детские хаммамы и бани. А самое приятное — это более чем доступные цены.
Также бассейн есть в Miraclub — он подороже, но и людей там меньше. В этом месте хорошая кухня, есть веранда, ночной клуб. Вообще, я считаю, что это одно из самых достойных заведений в городе.
Из хороших кафе могу посоветовать «Гранд Урюк» на улице Щербакова, «Вивецца» на Летной, Osteria Mario в Шараповском проезде, в ТРК «Красный кит». Там вкусно готовят, и есть детские комнаты, что очень удобно родителям.
В городском парке есть работающая круглый год зона с аттракционами «Чайлэнд». Мои дети очень любят туда ходить. Недавно в парке построили большую скейт-площадку, где подростки катаются на роликах, скейтбордах и самокатах. Также здесь есть приятная зона с кафе, а зимой работает «Почта Деда Мороза» — дети могут отправить свои письма. Перед Новым годом тут все — в огнях.
В городском парке города Мытищи
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Есть в Мытищах ледовый дворец, где сейчас базируется китайская хоккейная команда, но тем не менее дети могут ходить туда на занятия по хоккею и фигурному катанию, на танцы и в другие секции. Около ледового дворца зимой заливают каток, ставят горку для тюбинга.
В нашем ДК «Яуза» часто проходят концерты, приезжают стендап-комики. А детские клубы там базировались всегда. Там же часто проходят детские представления, приезжают театральные труппы из других городов.
В городе несколько крупных торговых центров — «Июнь», «Красный кит», 4DAILY, «Перловский», в нескольких из них есть кинотеатры. В «Июне» на последнем этаже есть круглогодичный каток.
Про аквапарк, пивзавод и ностальгию по 90-м
Ольга, 34 года, SMM-менеджер, часто отдыхает в городе
Я не родилась и никогда не жила в Мытищах, но с этим городом моя жизнь крепко связана с самого детства. Добрая половина моих родственников много лет прожила здесь, а я часто приезжала в гости.
В районе Пирогово у нас даже была дача — туда мы ездили купаться и загорать, так что эта часть города ассоциируется у меня исключительно с хорошей погодой.
Лет 15 назад в городе появился прекраснейший «Ква-Ква парк». Посетив его один раз, я поняла, что для меня это, так сказать, место силы. Там можно провести целый день! Накупаться в бассейнах, накататься с горок, насидеться в саунах и джакузи… В общем, отдохнуть и душой, и телом. И за очень приятные деньги. Более того, там есть акции на день рождения, День студента и другие праздники.
В варочном цехе завода ЗАО «Московская пивоваренная компания» в Мытищах
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Хорошие впечатления оставил завод «Московской пивоваренной компании», который находится на территории Мытищ. Раньше экскурсии по нему проводились совершенно бесплатно, нужно было просто заранее на них записаться. Сейчас с посетителей берут небольшую сумму за вход, но я все равно рекомендую там побывать. Очень интересно посмотреть на то, как там все устроено, узнать историю и тонкости пивоварения, много чего можно потрогать руками. Ну а под конец насладиться дегустацией напитков. В хорошую погоду можно отдохнуть с бокалом в небольшом сквере у входа, там есть качели, лежаки и огромный арт-объект — динозавр из пивных банок. А еще рядом есть арт-пространство, где можно вдохновиться весьма занятными экспозициями.
Когда мы с друзьями хотим весело отдохнуть, отправляемся в Sherwood pub. Там хорошая кухня, богатое барное меню, а главное — всегда отличная, по большей части тяжелая музыка.
Когда приезжают популярные исполнители, нужно покупать билеты, а вот концерты кавер-групп проходят бесплатно — можно просто зайти потанцевать и попеть любимые песни, а при желании — еще и вкусно покушать.
За ностальгией по 90-м и нулевым можно отправиться в «Руки Вверх Бар». Бронь столиков там достаточно дорогая, но они и не нужны — в этом месте ноги сами рвутся в пляс под знакомые песни. Можно нацепить яркие наряды в духе рубежа веков и сделать классные снимки в фотозонах.
В хорошую погоду люблю прогуляться в парке у ДК «Яуза». Летом там можно арендовать лодку и покататься на ней по реке. А еще там есть интересная скульптура — памятник семье, любви и верности. Он представляет собой две тянущиеся друг к другу руки — мужскую и женскую. На постаменте можно увидеть изображение святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, небольшой рассказ об этой знаменитой паре. Считается, что молодожены должны приложиться к изображениям и поклясться друг другу в вечной любви и верности. Очень романтично! Влюбленным парам советую обязательно там побывать.
А еще я очень люблю театры кукол и знаю, что в Мытищах есть классный — «Огниво». Одна из моих ближайших целей — попасть туда.
Театр кукол «Огниво»
Фото: © lana1501 / Фотобанк Лори
Чем заняться в Мытищах?
Как добраться
От станции метро «Медведково» до ЖК «Новое Медведково» в Мытищах можно доехать на автобусе №1172. Время в пути без пробок — 15-20 минут.
От автостанции у метро «ВДНХ» через Мытищи идут абсолютно все автобусы. Время в пути без пробок — 20 минут.
С Ярославского вокзала через железнодорожную станцию Мытищи следуют все электрички. Большинство электричек также останавливается на станциях Перловская и Тайнинская, находящихся на территории Мытищ. Время в пути — 15-30 минут. Стоимость проезда в одну сторону на любом виде транспорта — до 100 рублей.
Где поесть и выпить?
В городе работают несколько популярных у местных жителей и туристов ресторанов, баров и клубов:
- гастробар «Зерна» (ул. Разведчика Абеля, 5);
- Sherwood pub (Шараповская ул., 7);
- «Руки Вверх Бар» (Олимпийский пр-т, 29, строение 2);
- VARVARA BAR (ул. Мира, 26а);
- «Веранда, 13» (Олимпийский пр-т., 13а);
- «Гранд Урюк» (ул. Щербакова, 2, корпус 1);
- «Вивецца» (ул. Летная, 32);
- Osteria Mario (Шараповский пр-д, 2);
- Miraclub (ул. Мира, 2б);
- «Моремания» (ул. Щербакова, 2, корпус 1);
- ТОКИО-CITY (ул. Мира, 32/2);
- «Аурум» (ул. Троицкая, 6/1).
Куда пойти всей семьей или большой компанией?
- «Акварель Dance» (ул. Комарова, 2, к. 2; ул. Летная, 17, Арена «Мытищи»; ул. Мира, 32/2, ТЦ 4DAILY, 3 этаж; ул. Волошиной, 48);
- «Ква-ква парк» (Коммунистическая ул., 1);
- «XL Боулинг» (Коммунистическая ул., 1);
- «Термы» (ул. Летная, 19).
Многофункциональный комплекс «Красный кит»
Фото: © lana1501 / Фотобанк Лори
Куда отправиться за покупками?
- «Красный кит» (Шараповский пр-д, 2);
- «Июнь» (ул. Мира, 51);
- «Перловский» (ул. Селезнева, 33);
- 4DAILY (ул. Мира, 32/2).
Куда сходить на спектакль или экскурсию?
- Театр драмы и комедии «ФЭСТ» (ул. Щербакова, 6а);
- ДК «Яуза» (ул. Мира, 2а);
- Театр кукол «Огниво» (Шараповская ул., 4, корпус 1);
- Завод «Московской пивоваренной компании» (Волковское ш., 12).