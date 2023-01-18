«Можно загорать, а можно слечь с простудой». Как москвичу отдохнуть на берегу Балтийского моря и сколько это стоит

Я советую сделать это именно в Зеленоградске, так как считаю его лучшим курортным городом Калининградской области. Самый современный отель, на мой взгляд, находится в частном секторе и называется Butik Hotel (12 улица Ленина, 32А). Знакомство с этим местом забавное: как-то зимой во всем доме отключили электричество и воду, и мне пришлось ночевать в отеле. Номер обошелся в 4500 рублей, но бутик-отель поразил меня своей аутентичностью. Туристов нет, мало людей, настоящая печь прямо в холле с уютными креслами и горами книг, минималистичный ремонт, собственная терраса, огромные подушки, идеальный завтрак, приготовленный по меню специально для каждого гостя… Пока это самый красивый отель в городе. Но стоит отметить, что строительство здесь ведется активно: возводят очень много новых отелей. А еще в городе есть хостел и квартиры в аренду, цены на которые, естественно, зависят от времени года. В среднем это 1500-3000 рублей в не сезон, и 5000-9000 рублей за сутки в сезон.

Как сюда добраться

Добраться сюда проще всего на самолете, рейсы Москва-Калининград регулярные, а Зеленоградск — ближайший город к аэропорту. Цены на билеты будут разными, в зависимости от сезона. Сейчас билет на май в одну сторону можно купить за 6-9 тысяч рублей.