«Мы вам расскажем, как выпить в библиотеке». Зачем москвичам оправляться в столицу закатов и что их там ждет

Древние стены, местный Арбат и самые закатные места

Оксана Золотницына, руководитель в сфере продаж

В Нижнем я живу с 1995 года, то есть уже 27 лет и большую половину своей жизни. Я приехала сюда поступать в вуз. Поступила, отучилась и решила остаться. Потом появился муж, дети, хорошая работа… Затянуло, короче говоря. Но я этому очень рада.

Нижний — большой, красивый, статный, здесь две реки… Он понравился мне сразу, его масштабы, просторы меня удивили.