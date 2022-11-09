«Сегодняшние туристы за “золотыми унитазами” не гонятся». Как москвичи выбирают отели для отдыха за городом

О главной проблеме подмосковного отдыха

Население Москвы по официальным данным составляет около 12,1 миллиона человек, но в реальности эта цифра может быть в два раза выше. Пятизвездочные загородные отели в Подмосковье можно пересчитать по пальцам, часть из них уже требует реновации. С отелями категории «четыре звезды» ситуация получше, если говорить об их количестве, но вот качество многих оставляет желать лучшего, особенно сервис.

Из-за такого дисбаланса стоимость отдыха в хороших отелях в сезон становится запредельной для большинства людей. По итогу москвичи готовы скорее отправляться в ближайшие регионы, куда можно добраться на машине. Даже в Турции порой дешевле отдохнуть, чем в Подмосковье. Сегодня ниша загородного и доступного отдыха очень востребована, и в ближайшей перспективе спрос будет только расти.