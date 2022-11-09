«Сегодняшние туристы за “золотыми унитазами” не гонятся». Как москвичи выбирают отели для отдыха за городом
По статистике, москвичи выезжают на отдых в несколько раз чаще остальных россиян. Хотя до сих пор главными направлениями остаются Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд, растет и спрос на внутренний туризм. При этом москвичи часто предпочитают Подмосковью другие города. О том, как меняется туристическая сфера в столичном регионе и чего жители столицы ожидают от персонала отелей, номеров и сервиса, «Мосленте» рассказал руководитель консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андрей Шемякин.
О главной проблеме подмосковного отдыха
Население Москвы по официальным данным составляет около 12,1 миллиона человек, но в реальности эта цифра может быть в два раза выше. Пятизвездочные загородные отели в Подмосковье можно пересчитать по пальцам, часть из них уже требует реновации. С отелями категории «четыре звезды» ситуация получше, если говорить об их количестве, но вот качество многих оставляет желать лучшего, особенно сервис.
Из-за такого дисбаланса стоимость отдыха в хороших отелях в сезон становится запредельной для большинства людей. По итогу москвичи готовы скорее отправляться в ближайшие регионы, куда можно добраться на машине. Даже в Турции порой дешевле отдохнуть, чем в Подмосковье. Сегодня ниша загородного и доступного отдыха очень востребована, и в ближайшей перспективе спрос будет только расти.
Руководитель консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андрей Шемякин
Фото: Предоставлено героем материала
О гостиничном сервисе «по-русски»
С «сервисом по-русски» на отдыхе в России знаком каждый путешественник. Даже заплатив 50 тысяч рублей за ночь, вы можете столкнуться с полным непрофессионализмом персонала, грязными номерами и невкусной едой в ресторане. Здесь существуют две глобальные причины и проблемы.
Первая и самая распространенная — персонал не научили, как нужно работать в отеле. По роду своей деятельности я много путешествую, общаюсь с собственниками отелей, которые жалуются на свои беды и проблемы. В 90 процентах случаев персонал оказывается очень доброжелательным, гостеприимным и трудолюбивым, а их ответ прост: «Мы хотим работать качественно, но нас не учат».
Есть и другие 10 процентов, это давняя проблема русского человека — кумовство, когда в штат на руководящие позиции берут друзей, братьев и сестер владельца, но у них нет должных компетенций и они не умеют набирать правильных сотрудников в свою команду. В сервисе должны работать только те, кто воспринимает эту работу как индустрию, а не временное решение своих проблем. Нельзя сделать сервис искренним, заставляя себя идти на работу.
Фойе отеля
Фото: Nagesh Badu / Unsplash
Вторая проблема — отсутствие времени у владельца отеля на его управление. Есть много примеров, когда хорошие гостиницы передаются в управление людям, чья цель — выжать максимум, потратить минимум. Такие люди не думают о том, что нужно вкладываться в отель и развивать его. Подобные компании собирают самый «сок», а потом бросают «высохший» отель его владельцу и ищут новый объект. По итогу страдают не только гости, которые потом пишут негативные отзывы о качестве территории, номерах и еде, но и сам владелец, которому придется весь полученный заработок отдать на полную реновацию отеля. Всем владельцам я рекомендую с холодной головой подходить к выбору управляющей компании и бренда, а москвичам — внимательно читать отзывы.
О снижении спроса на роскошь
Прошли времена помпезных отелей — это факт, о котором говорит статистика. Европейские туристы давно отдают предпочтением стильным и бутиковым отелям. И я говорю не о размерах гостиницы, а о персонализированном сервисе. Чтобы поддерживать такой подход на высоком уровне, отель должен быть в пределах 100 номеров. Такой тренд пришел и в Россию.
Направляясь на отдых, мы хотим получить минимум внешнего шума, максимум уединения и персональный подход к решению наших проблем.
Жители Москвы привыкли к комфорту и качественному сервису. Сегодня, если ты захотел шоколад, не нужно одеваться и бежать в магазин. Даже в дождь и мороз тебе в течение 30 минут принесут его бесплатно из магазина службы доставки. Современный отель должен полностью соответствовать этим трендам и идти в ногу со временем.
Пример подачи завтрака в одном из отелей
Фото: Предоставлено героем материала
О темпе жизни в Москве
Жители крупных мегаполисов живут в очень ускоренном темпе. Ежедневно на наше эмоциональное состояние воздействуют звуки, новости, работа, бытовые проблемы и дела. Для перезагрузки и восстановления человеку требуется регулярная смена обстановки.
Идеальный вариант — провести выходные за городом. Здесь важно выбрать отель с исключительным сервисом, который позволит отключиться от внешнего мира и раствориться в природе. Некоторые отели даже предлагают комплексный чекап организма за два дня. На отдых можно отправиться как с семьей, в компании друзей, так и одному – привести свои мысли в порядок и получить заряд на предстоящую неделю или месяц.
Пример одного из небольших загородных отелей
Фото: Предоставлено героем материала
Об особенностях «зумеров»
Индустрия гостеприимства одна из первых ощущает на себе особенности поколений. И те, кто грамотно следят за этим, всегда востребованы у широкого круга клиентов.
Поколение Z, они же — молодые люди, рожденные с 1995 по 2010 год, сегодня более платежеспособно, но не гонится за «золотыми унитазами».
Они ценят в отелях отказ от пластика, уважают программы по переработке и использованию вторсырья, готовы заплатить дороже, если будут знать, что постельное белье и полотенца стираются безвредной для окружающей природы химией. Так отдых «зумеров» становится полноценными, а их психологическое восстановление не вредит природе и окружающей среде.
Фото: Предоставлено героем материала
Психология сегодня в тренде. «Зумеры» выбирают места, где они могут обитать полностью автономно, с минимальным контактом с персоналом — чат с ресепшеном по всем вопросам, заказ еды в номер через электронное меню и, конечно, экспресс-чекаут без изнурительных очередей. Важно и наличие специально оборудованных мест для уединения — лавочки с видом на воду, беседки в чистом поле, но с работающим Wi-Fi, возможность совершать пешие прогулки людям с любым уровнем физической подготовки.