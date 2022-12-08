«За эти деньги в Москве только кофе с булочкой купишь». Зачем жителю столицы ехать в Тамбов и сколько это стоит

«Тамбов ребрендинг советской атрибутики так и не произвел»

Валерий, 49 лет, живет в Тамбове с рождения

Исторически город строился вдоль русла реки Цна, канал которой был углублен и расширен еще в XIX веке силами пленных французов. Набережная Цны по сей день остается главной достопримечательностью города. Она зеленая, уютная, с множеством лавочек для влюбленных парочек. А еще она удобна для мамочек с колясками.

На пересечении улицы Комсомольской и набережной есть Мост влюбленных, где по традиции молодожены вешают замки, символизирующие крепость их союза. С моста открывается вид на фонтан, расположенный прямо в реке. Особенно он красив вечером, когда включается подсветка.

Внизу находится пристань для речных корабликов. На них можно прогуляться по каналу реки до так называемого Тамбовского моря или же уплыть в район Трегуляя мимо живописных нетронутых берегов. На пристани стоит дебаркадер с кафе, где можно посидеть, отдохнуть и поесть вкусное мороженое, глядя на воду.