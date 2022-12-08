«За эти деньги в Москве только кофе с булочкой купишь». Зачем жителю столицы ехать в Тамбов и сколько это стоит
Основанный в 1636 году Тамбов — старинный купеческий город с размеренным темпом жизни, которого многим так не хватает в мегаполисах. От Москвы до него — 458 километров. Несмотря на то, что город находится относительно недалеко от столицы, Тамбов не так популярен у туристов, как Санкт-Петербург или Казань. Но в этом есть свои преимущества. Путешественники всегда могут найти здесь жилье, так как даже во время больших праздников в гостиницах всегда остаются свободные номера. Почему каждому хоть раз стоит посетить Тамбов, «Мосленте» рассказали местные жители и туристы. Ниже — их монологи.
«Тамбов ребрендинг советской атрибутики так и не произвел»
Валерий, 49 лет, живет в Тамбове с рождения
Исторически город строился вдоль русла реки Цна, канал которой был углублен и расширен еще в XIX веке силами пленных французов. Набережная Цны по сей день остается главной достопримечательностью города. Она зеленая, уютная, с множеством лавочек для влюбленных парочек. А еще она удобна для мамочек с колясками.
На пересечении улицы Комсомольской и набережной есть Мост влюбленных, где по традиции молодожены вешают замки, символизирующие крепость их союза. С моста открывается вид на фонтан, расположенный прямо в реке. Особенно он красив вечером, когда включается подсветка.
Внизу находится пристань для речных корабликов. На них можно прогуляться по каналу реки до так называемого Тамбовского моря или же уплыть в район Трегуляя мимо живописных нетронутых берегов. На пристани стоит дебаркадер с кафе, где можно посидеть, отдохнуть и поесть вкусное мороженое, глядя на воду.
Набережная Тамбова
Фото: Шамаев Валерий / Фотобанк Лори
Если подняться вверх от моста влюбленных на один квартал в сторону центра города, то попадете в кафе «Дебют» с неплохой кухней и очень вкусными, пышными чебуреками.
На нижней набережной, особенно на другой стороне реки — нетронутая природа, камыш...
Двигаясь по набережной в центр города, попадете к недавно появившемуся комплексу зеленых фигур. Самой странной из них мне кажется торчащая из земли огромная голова женщины с поднятой рукой. В народе ее прозвали «плачущая Фиона».
Чуть дальше, на верхнем ярусе набережной расположены традиционные достопримечательности Тамбова. Первая — храмовый комплекс с самой высокой колокольней в центральной части России. Каждые 15 минут здесь бьют колокола. К колокольне можно подняться по широкой лестнице, ведущей на улицу Рахманинова и далее в исторический центр города на площадь Ленина.
Если вернуться на набережную и пройти чуть дальше, попадем к большому, по меркам Тамбова, торговому центру «РИО». Здесь есть множество бутиков, магазинов электроники, фуд-корт, кинотеатры, игровые площадки и многое другое. К торговому центру примыкает городской парк культуры с многочисленными кафешками и аттракционами. За парком — Соборная площадь, где стоит центральный храм Тамбова. Рядом расположен еще один традиционный символ любого российского города — мемориал «Вечный огонь». Если пройти от него по улице Степана Разина к улице Советской, попадете к центральному стадиону «Спартак», на котором проходят все основные спортивные мероприятия города и футбольные матчи местной команды.
Улица Советская — центральная и самая длинная в городе. Она в скором времени должна будет соединить исторический центр города с северной его частью, активно застраивающейся многоэтажками и обросшей коттеджными поселками. Здесь уже проживает едва ли не больше народу, чем во всем остальном городе. Из достопримечательностей здесь есть ледовая арена, французский сквер и парк Победы.
Прохожие на Советской улице в Тамбове.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Тамбов, да, наверное, и другие провинциальные города России, ребрендинг советской атрибутики так и не произвел. Центральная улица по-прежнему называется Советской, ее пересекает улица Интернациональная, проходящая через площадь Ленина к железнодорожному вокзалу, пересекая при этом улицы Карла Маркса, Красную и Пролетарскую. Наверное, это и правильно, так как народ у нас в большей части консервативный и не очень позитивно воспринимает любые перемены, в том числе и к лучшему.
В целом, население города довольно дружелюбное, но присутствует некоторая напряженность, вызванная, мне кажется, низким уровнем реальных зарплат.
Среднестатистический ежемесячный доход здесь — 46 тысяч рублей. Так говорят официальные данные. Но работу за эти деньги без связей найти практически нереально. Вообще найти работу с зарплатой выше 30 тысяч тут очень сложно, а тратить деньги в Тамбове есть где, тем более такие небольшие.
«Местные бани — это отдельная история»
Анастасия, 28 лет, туристка из Москвы
Всего в этом городе я была три раза. Мое первое знакомство с Тамбовом произошло в 2017 году. Мы с друзьями отправились туда из Москвы на машине. Ехали около шести часов, но, при хорошем раскладе на дорогах, путь может занимать и пять часов, что, в целом, не так долго.
Тамбов не блещет каким-то обилием культурных учреждений и достопримечательностей. Сюда нужно ехать именно для душевного отдыха, потому что для этого в городе действительно есть все. Проехав всего-то несколько часов от Москвы, оказываешься в другом мире: здесь местные вкусные овощи, цены в два, а то и в три раза ниже на все, по факту те же развлечения, а иногда даже лучше. Я впервые там оказалась в караоке, где можно заказать совершенно любую песню и тебе ее поставят, и ты ее споешь, и споешь от души и под подпевку остальных гостей заведения. Причем его внутренне убранство тянет на столичный уровень, а не на забегаловку. К сожалению, не помню названия, но помню, что караоке располагалось недалеко от здания администрации Тамбовской области.
Виды города Тамбов. Жизнь города.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Я хорошо запомнила и местную еду в кафе и ресторанах. Пиццы здесь еще два года назад были такие, как в лучших местах Москвы. Да, многие заведения здесь не такие презентабельные, как в столице, но на это не обращаешь никакого внимания. Есть популярные кафе, куда можно прийти с ребенком: в некоторых оборудованы игровые зоны и есть детское меню.
Очень красив исторический центр. Наверное, как и в любом городе, это основная изюминка. Здесь старая архитектура без небоскребов и высотных зданий. Сохранились кондитерские будто из Советского Союза, куда заходишь и сразу чувствуешь, что здесь мне не будут впаривать модную матчу с низкокалорийным безглютеновым десертом из слез единорога. Зато здесь можно купить жирненький тортик и вспомнить беззаботное детство.
Еще хочу выделить набережную реки Цны. Здесь провели большую работу по благоустройству: организовали пункты проката лодок (два года назад прокат стоил около 300-400 рублей за час), оборудовали различные кафе и торговые шале, чтобы можно было быстро перекусить и выпить кофе. И сама вода в реке чистая, плавать по ней приятно, а виды открываются замечательные.
Отдельная история — местные бани. Несколько лет назад час пребывания в бане на компанию обходился в 400 рублей, а бутылка пенного под это веселье — в 50 рублей. В Москве за эту сумму можно только кофе с булочкой купить, и то, если повезет.
Также в городе есть парк аттракционов, где будет интересно и ребенку и взрослому. Здесь же можно всей семьей прокатиться на колесе обозрения, откуда открывается вид на город.
Отдыхающие катаются на карусели в Городском саду в Тамбове.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Местные жители — достаточно приятные люди. Я не сталкивалась со случаями хамства в отношении приезжих. Продавцы и официанты попадались мне вежливые и учтивые.
Лучше поехать в Тамбов осенью или весной. Летом здесь жарче, чем в Москве, поэтому тем, кто не любит жару, будет здесь сложнее.
Туриста хочу предупредить, что не стоит вестись на объявления о сдаче жилья аренду в Тамбове на популярных сайтах по поиску жилья. Здесь нет и половины тех домов и квартир, которые есть в объявлениях. Так, увы, зарабатывают мошенники.
Если вы увидели объявление о сдаче в аренду новомодного фахверкого дома с баней и бассейном, то с вероятностью 95 процентов это обман. Остальные пять процентов — это предложения, расположенные вдалеке от города. Сейчас снять нормальную квартиру на сутки на пару можно за 1800-2000 рублей.
Я посоветовала бы каждому хоть раз посетить этот город и погулять здесь. Особенно вечером по набережной Цны. Здесь можно отдохнуть от столичной суеты и насладиться природой, воздухом и вкусной и недорогой едой. А еще можно попробовать Маршанского пива, которое варится в Тамбовской области.
«В качестве сувенира можно купить тамбовскую картошку»
Мария, 21 год, родилась в Тамбове и переехала в Москву
Раньше я думала, что живу в лучшем городе на земле. Он был очень зеленым, уютным, солнечным. Так как мой дом был в центре, было удобно добиться до любой локации.
Женщина катается на электрическом скутере на улице Набережной в Тамбове.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Первое место, которое надо обязательно посетить — это набережная. Она славится своим природным ландшафтом и отсутствием дурацких заборчиков, которые в основном укомплектовывают все набережные, которые я видела. Это нетронутый берег. Такого я больше нигде не видела. Еще здесь открыли самую большую тренажерную площадку в России. Сделали под открытым небом пространство с тренажерами. Единственное, без наблюдения квалифицированных тренеров, из-за чего место вызывает спорные эмоции, так как незнающая правил молодежь может навредить себе.
Что касается еды, советую посетить чебуречную «Дебют». Это древнейшая чебуречная, которая открылась очень давно. Конечно, такие заведения на любителя, но истинным ценителям особенно рекомендую.
Продукты выгоднее покупать на рынке. Сюда возят мясо с местной фермы: свинину, говядину. Вся молочка тоже фермерская. Можно купить хорошие овощи и фрукты. В качестве сувенира можно прикупить пару мешочков тамбовской картошки, она здесь отличная.
Еще у нас хорошо отстроили парк «Дружба». Москвичей этим не удивить, но для Тамбова это действительно уровень. Затем стоит погулять по усадьбе Асеевых. Это место хорошо отреставрировали, снаружи благоустроили парк. Рядом есть хорошая кофейня. Еще можно съездить погулять в пригородный лес и зайти в Marfa. Это такой отель-ресторан с бассейном, вкусной едой и красивым интерьером. Очень советую попробовать там торт «Наполеон».
Виды Тамбова. Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Асеевых" (дом фабриканта Михаила Асеева).
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Осенью можно погулять у Римско-католической церкви Воздвижения Святого Креста. Она расположена на территории частного сектора. Здесь интересные домики XX века, хоть и потерявшие былой лоск, но архитектура заслуживает внимания.
Не хочется негативить, но на самом деле с каждым годом становится хуже: исторические здания никто не реставрирует, все советские постройки откровенно начали разваливаться, деревья все посрубали. Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону.
Местные нормально относятся к туристам, так как на самом деле в Тамбове они большая редкость. Люди готовы помочь, если к ним обратиться.
Они открытые и добрые, даже несмотря на то, что снаружи кажется, что тамбовчане достаточно суровы. Как только начинаешь с ними разговаривать, они расцветают и на их лицах появляется улыбка.
«Живется здесь уютно»
Тамара Николаевна, 74 года, живет в Тамбове 59 лет
Мое знакомство с городом произошло в 15 лет. Приехала я из Краснодарского края. Вообще, это родина моего отца, и здесь я прожила всю свою сознательную жизнь. Люди здесь доброжелательные, много приезжих сейчас из Украины — они приехали сюда обосновываться.
У нас в Тамбове очень красиво — набережная замечательная, парк Дружбы, где находится база отдыха. Это место концентрации всех жителей. На набережной есть большая концертная площадка. Недавно был большой концерт, приезжали Долина, Басков. Много артистов было. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом работает велотрек — молодежь катается на велосипедах.
Тамбов. Вид на Спасо-Преображенский кафедральный собор со стороны реки Цна
Фото : Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Живем мы в самом центре. У нас здесь всегда очень ухожено, очень много цветов — маргариток и петуний. Если сравнивать Тамбов моей молодости и сегодняшний, то город очень изменился в лучшую сторону. Появилось много новостроек, новых площадок детских, зеленых зон и театров.
Открылось очень много разных пиццерий и кондитерских магазинов. Все современные, всегда можно купить различную выпечку. Цены гораздо доступнее, чем в Москве. Мы, живя на пенсию, позволяем себе и торты, и пирожное, и все прочее, когда хочется и здоровье позволяет.
Самые интересные улицы у нас в городе — центральные: Интернациональная, Советская. Тут стоят старые дома купцов. Их раньше здесь жило много, особенно на Интернациональной. Некоторые из этих домов сейчас реставрируют. Недавно сделали у нас Коммунальную улицу — очень красиво ее благоустроили, вроде бы как в Москве Новый Арбат. Это улица рядом с нашим главным рынком.
Транспорт у нас очень доступен. Много автобусов, маршруток. И не приходится стоять часами, чтобы доехать до нужного места. Но сейчас появились пробки, особенно в начале и в конце рабочего дня. Стало гораздо больше личного транспорта. Мы иногда смеемся, что в этом плане стало как в Москве.
Меня здесь устраивает абсолютно все. Живя в центре, я имею доступ ко всей инфраструктуре и мне даже не нужно никуда отсюда выезжать.
Еще в магазинах продается недорогой и хороший трикотаж местного производства.
Лес у нас хороший, места очень красивые. В основном сосны и очень много березовых рощ. Природа здесь замечательная. Так как нет кучи народа, как, например, в Москве, живется здесь уютно. Пенсионерам уж точно.
Автомобильное движение на Советской улице в Тамбове.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
«Наиболее интересные места — в области»
Евгений, 32 года, прожил в Тамбове всю жизнь
Как фотограф, советую посетить достаточно живописное место недалеко от города — заповедник «Воронинский». Это единственная особо охраняемая природная территория федерального уровня и находится он на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области. Турист может добраться сюда на машине. По предварительной записи можно попасть на интересные экскурсионные маршруты.
В самом городе из наиболее живописных мест могу выделить только набережную реки Цны. В целом, на мой взгляд, это все.
Мне кажется, что наиболее интересные места можно найти как раз в области.
Люди у нас здесь такие же, как и везде, сверхъестественного ничего в них нет. Обычно дружелюбные, если попросить помочь, думаю, помогут.
Цены доступные, можно купить все необходимое при среднем уровне дохода. Есть все сетевые магазины: «Магнит», «Пятерочка» и другие.
В последние годы город, конечно, преобразился. Все обложили плиткой, стало почище. Вообще начали больше следить за внешним видом. Парк Дружбы у нас благоустроили. Еще несколько лет назад он кардинально отличался от того, что есть сейчас. На территории парка есть скейт-площадка, лыжероллерные трассы, волейбольная, теннисная площадки, панда-парк и другие зоны.
На счет наших городских пляжей. У нас в этом году везде было купание запрещено, потому что то ли что-то в воду слили, то ли еще что-то, точно не скажу. Плотина там вроде сломалась, и что-то пошло не так. Позагорать посидеть, конечно, можно было, да и народ, несмотря на ограничения, все равно купался.
В целом, город неплохой. Со своим интересным прошлым.
Виды Тамбова. Платформа железнодорожного вокзала. Пассажиры на перроне.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Чем заняться в Тамбове?
Как добраться
Добраться из Москвы до Тамбова можно поездом, самолетом, автобусом, на такси или на личном транспорте. Расстояние между городами составляет 458 километров, время в пути на машине — около пяти часов.
Автобус отправляется с автостанции на Павелецком вокзале. Поезда идут в сторону Тамбова с Курского и Павелецкого вокзалов. Долететь на самолете до конечного пункта можно с аэропорта Внуково.
Самолет — от 2 598 (1 час 5 минут) Автобус — от 1100 (от 4,5 до 8,5 часов в пути) Поезд — от 667 рублей (около 8 часов в пути)
Что посмотреть
Виды города Тамбов. Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Асеевых" (дом фабриканта Михаила Асеева).
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Посетить в Тамбове стоит следующие места:
- Музей Греха (улица Советская, дом 93) — аналог знаменитой Кунсткамеры в Санкт-Петербурге
- Дом-музей Чичерина (улица Советская, дом 63). Под конец дня здесь можно попасть и на вечер классической музыки
- Дом-музей Вернадского (Пичаевский район, улица Центральная, 21А) — здесь можно познакомиться с историей жизни и наследием одного из самых великих ученых 20-го века
- Дом Кондоиди (улица Коммунальная, дом 6) — музей предводителя Тамбовского дворянства
- Дом Асеева (улица Набережная, 22/1) — очень живописное место
- Спасо-Преображенский собор (Соборная площадь, дом 4) — один из старейших храмов и первый каменный собор Тамбовской области
- Римско-католический храм Воздвижения Святого Креста (улица Кронштадтская, дом 14)
- Музей истории шоколада «ТАКФ» (улица Красная, дом 20)
Где поесть и что взять с собой
Самые интересные и уютные кафе в Тамбове:
- Кафе «Буфет» (улица Октябрьская, дом 4а),
- «Папа Карло» (Державинская, дом 16а), «Pro Плов» (улица Чичерина, 27/211),
- «Дача» (улица Коммунальная, дом 13),
- «Галерея» (улица Державинская, 10а/1),
- «Гренок» (улица Карла Маркса, дом 146),
- «Дебют» (улица Архиепископа Луки, дом 12).
Тамбов славится своими качественными и экологически чистыми продуктами: тамбовский окорок, тамбовская картошка, яблоки — все это можно купить в магазинах и на рынке. В качестве сувенира можно приобрести конфеты «Тамбовский волк» и одноименную водку, на этикетке которой — мохнатый зверь с блестящими в темноте глазами.