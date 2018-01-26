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Поезд МЦК проехал сквозь лавину снега и остался цел

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Поезд Московского центрального кольца (МЦК) попал под огромный пласт снега, сошедший с крыши. Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале «Московские новости» во вторник, 6 февраля.

На кадрах с камер наблюдения видно, как снег падает на прибывающий поезд, из-за чего платформу накрывает лавина. В это время там находились несколько человек.

Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел на станции «Коптево» в понедельник, 5 февраля. Пассажиры МЦК не пострадали, на движении по кольцу происшествие не сказалось. «Поезд не поврежден, он продолжил следовать по маршруту в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Представитель МЖД подчеркнул, что в данный момент работы по уборке снега на МЦК проходят круглосуточно и без перерывов.

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