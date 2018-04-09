Поезд сталинских времен забрался на чужую линию

На Кольцевой линии Московского метрополитена стартовал парад поездов, сообщает РИАМО. Первым на линию вышел ретропоезд «Сокольники», в котором воссоздан интерьер самых первых вагонов метро.

Парад проводится в честь 83-летия подземки: 12 и 13 мая по кольцу будут курсировать составы самых разных моделей, в частности типы «Еж3», «Номерной», «Яуза» и «Русич». Завершит парад самый современный поезд — «Москва». Увидеть их смогут порядка 700 тысяч пассажиров.

После завершения мероприятия все поезда вернутся на свои рабочие линии.

«Работники столичного метрополитена с большим уважением относятся к традициям и истории предприятия, которая насчитывает уже 83 года непрерывной работы», — отметил первый заместитель начальника метрополитена Роман Латыпов.

Ретропоезд «Сокольники» построен в 2010 году к 75-летию московского метро. Он стилизован под самые первые поезда, которые ездили в подземке после ее открытия, — салон оборудован мягкими диванами, также внутри смонтированы светильники-бра. Рабочей линией этого поезда является Сокольническая.