Погода в Москве установила рекорд эпохи глобального потепления

Температура воздуха в Москве в последние дни лета превышает климатическую норму на восемь градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос» в понедельник, 27 августа.

Синоптики отмечают, что в минувшие выходные столбики термометров поднялись выше отметки в плюс 28 градусов. «И хотя нынешнее потепление на абсолютный рекорд не тянет, такой жары в мегаполисе в это время года не было за всю эпоху глобального потепления», — говорится в сообщении.

Жара продержится в Москве еще два дня, однако уже во вторник, 28 августа, в центральную часть России придет атмосферный фронт с запада, который сменит антициклон. Температура воздуха будет постепенно понижаться и к концу рабочей недели достигнет 23-24 градусов тепла днем.

Ранее центр «Фобос» сообщал, что в столицу придет «молодое бабье лето». Это случится в конце августа — начале сентября.