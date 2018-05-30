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Москву благоустроят на полвека вперед

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На территориях, где проводятся работы по благоустройству, меняются и технические системы, чтобы построенных мощностей хватило на ближайшие 40-50 лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

«На этих территориях мы делаем все, чтобы можно было тут провести досуг. Во дворах, прилегающих к этим территориям будут сделаны новые спортивные площадки, мы активно работаем над архитектурно-художественной подсветкой, убираем электрические кабельные линии, которые по воздуху были проброшены», — отметил он.

По словам Бирюкова, сейчас власти работают над благоустройством семи объектов, среди них улица Лесная с прилегающими переулками, квартал, связанный со Спасоглинищевским переулком, и подходы к ВДНХ.

«Работы идут форсированными темпами, чтобы полностью их завершить до 25 августа», — подчеркнул чиновник, добавив, что мэрия продолжает принимать пожелания и просьбы москвичей по вопросам благоустройства.

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