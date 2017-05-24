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Суд обязал снести здание Южного речного порта в Москве

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Арбитражный суд Москвы в четверг, 25 мая, обязал ООО «Столичная судоходная компания» (ССК) снести здание Южного речного порта как незаконную постройку. Таким образом, был удовлетворен иск правительства Москвы, сообщает ТАСС.

В решении указывается, что, если ответчик в течение месяца не исполнит решение суда, мэрия сможет самостоятельно снести здание, возложив материальные расходы на собственника. Помимо этого, суд взыскал с компании 332 тысячи рублей в качестве компенсации средств за проведенную экспертизу и судебные издержки.

После судебного заседания адвокаты ССК заявили, что намерены обжаловать данное судебное решение.

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