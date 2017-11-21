При пожаре в автосервисе на западе Москвы сгорели четыре машины

В результате пожара в автосервисе на Кутузовском проезде на западе Москвы сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в ночь на понедельник по адресу Кутузовский проезд, дом 16, строение 16. Огонь распространился на площали 500 квадратных метров. Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек, погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекался пожарный катер.

В результате пожара экологическая обстановка в районе не ухудшалась, превышение ПДК вредных частиц в воздухе не фиксировалось.