Москву сковали пробки

Пробки на улицах Москвы достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 18:45.

Движение сильно затруднено на Садовом кольце и ТТК, а также практически на всех улицах в центре города. Заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе в сторону центра, на Новорижском, Калужском, Киевском шоссе, а также на западе и юго-востоке МКАД.

Центр организации дорожного движения предупреждает, что дорожная обстановка осложнилась из-за непогоды, и рекомендует автомобилистам пользоваться подземкой.

Это первые с начала весны крупные пробки в столице.