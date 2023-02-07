«Было бы здорово снять на Москве-реке бешеные погони». Какими хочет видеть фильмы о столице директор сети «Москино»

Вы — гендиректор сети «Москино». Давайте с кино и начнем — точнее, с киноассоциаций. Москва 90-х, 2000-х, 2010-х — с каким фильмами у вас ассоциируется? Или хотя бы с какими жанрами?

Я окончила ВГИК в 1992 году, поэтому хорошо помню, как развивалось и снималось кино 90-х. Фильмов выходило значительно меньше, в кинотеатрах царило корпоративное кино. У зрителей были популярны фильмы режиссера Эйрамджана — «Моя морячка», «Бабник» и так далее…

Однако для меня, как для киноведа, Москва 90-х ассоциируется, скорее, с творчеством Бахыта Килибаева и его фильмом «Гонгофер», вышедшим в 1992 году. Это мистическая сказка про то, как провинциалы приезжают в столицу. Сценарий написали Петр Луцик и Алексей Саморядов. Потом 90-е годы их «съели» в прямом смысле. Это были действительно выдающиеся драматурги и сценаристы. Сегодня их очень не хватает.

Еще 90-е ассоциируются у меня с фильмом «Окраина» Петра Луцика, который был снят в 1998 году, с картиной « Нога» 1991 года. Сценарий к ней написала Надежда Кожушаная. А главную роль сыграл Иван Охлобыстин.