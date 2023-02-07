«Было бы здорово снять на Москве-реке бешеные погони». Какими хочет видеть фильмы о столице директор сети «Москино»
Наталья Мокрицкая — директор сети кинотеатров «Москино», а так же член экспертного совета проходящей сейчас в столичном парке «Зарядье» выставки номинантов Третьей Московской Арт Премии, получить которую могут произведения искусства в области литературы, искусства, музыки, кино и театра, ставшие значимым явлением в культурной жизни столицы, созданные «о Москве», «в Москве» и «для Москвы». Каких фильмов не хватает городу? Нужен ли Москве знаменитый режиссер Вуди Аллен? С какими картинами ассоциируется у нее столица? Об этом и многом другом «Мослента» поговорила с Натальей Мокрицкой.
Вы — гендиректор сети «Москино». Давайте с кино и начнем — точнее, с киноассоциаций. Москва 90-х, 2000-х, 2010-х — с каким фильмами у вас ассоциируется? Или хотя бы с какими жанрами?
Я окончила ВГИК в 1992 году, поэтому хорошо помню, как развивалось и снималось кино 90-х. Фильмов выходило значительно меньше, в кинотеатрах царило корпоративное кино. У зрителей были популярны фильмы режиссера Эйрамджана — «Моя морячка», «Бабник» и так далее…
Однако для меня, как для киноведа, Москва 90-х ассоциируется, скорее, с творчеством Бахыта Килибаева и его фильмом «Гонгофер», вышедшим в 1992 году. Это мистическая сказка про то, как провинциалы приезжают в столицу. Сценарий написали Петр Луцик и Алексей Саморядов. Потом 90-е годы их «съели» в прямом смысле. Это были действительно выдающиеся драматурги и сценаристы. Сегодня их очень не хватает.
Еще 90-е ассоциируются у меня с фильмом «Окраина» Петра Луцика, который был снят в 1998 году, с картиной « Нога» 1991 года. Сценарий к ней написала Надежда Кожушаная. А главную роль сыграл Иван Охлобыстин.
Наталья Мокрицкая
Фото: Предоставлено «Москино»
Москва 2000-х — это картина «Москва» Александра Зельдовича, фильм «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. И, конечно же, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, который показал Москву тех лет, как никто другой.
В 2010-х годах стали снимать много сериалов. «Озабоченные, или Любовь зла», «Город соблазнов», «Сладкая жизнь» и многие другие.
Какой киножанр более всего подходит сегодняшней Москве?
Москва сегодня — это жанр «антиутопия». Она красивая, современная, у нее свое, особенное освещение. На улицах города фонари светят голубым светом вместо желтого. Это очень заметно. Особенно нам, Московской кинокомиссии, потому что, когда мы добиваемся разрешения на съемку города, мы обращаем внимание на то, что именно и где будет сниматься.
Москва — это город будущего, поэтому здесь так интересно снимать сюжеты про будущее. В ней есть все. Летом по Москве-реке обещали запустить скоростные речные трамвайчики, как вапаретто в Венеции. Я очень этого жду, это что-то из серии фантастики. Тогда Москва вообще станет самым современным городом мира.
Вам нравится жить внутри этого киножанра? Какую роль вы отводите в нем себе?
Я отвожу себе ту же роль — руководителя сети московских кинотеатров, потому что, несмотря на то, что с развитием технологий человек может увидеть любой фильм или сериал на любом гаджете, поход в кинотеатр не может сравниться ни с чем. Меня моя роль вполне устраивает.
Существует множество старых фильмов, где Москва — практически еще один персонаж: «Три тополя на Плющихе», «Я шагаю по Москве», «Москва слезам не верит» и так далее. Почему в современных российских фильмах Москвы так мало?
Не соглашусь с вами. Сейчас есть много сериалов, в которых Москва выступает как полноценный персонаж. Например, «Триггер», «Псих», «Капельник». В самых современных, модных сериалах новых платформ Москва — основной герой.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр: фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы»
В кино то же самое. Мы это точно знаем, потому что «Москино» вручает грант мэра за лучший образ Москвы и только за последние годы гранты получили такие фильмы как «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, «День слепого Валентина» Александра Барашка, «Будь моим Кириллом» Аллы Елисеевой, «Как последний» Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, «Бумеранг» Петра Буслова, «Снегурочка против всех» Полины Ануфриевой.
Инициатива Правительства Москвы по поддержке кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы, сыграла важную роль в содействии тем, кто снимает сегодня в Москве.
Что можете выделить из созданного в рамках этой программы?
Среди таких картин много известных и успешных фильмов. Это «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас, «Вторжение» Федора Бондарчука, «Миллиард» Романа Прыгунова, «На острие» Эдуарда Бордукова, «Команда мечты» Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, «Комета Галлея» Милена Фадеева, «Хандра» режиссера Алексея Камынина, «Красотка в ударе» Яны Гладких, «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Побочный эффект» Алексея Казакова, «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко и так далее.
Каким вообще вы видите образ современной Москвы? Что бы лично вы хотели увидеть в кинотеатре о городе, в котором живете?
Хотела бы увидеть какую-нибудь приключенческую комедию на воде. Например, лента Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» снималась на каналах Санкт-Петербурга. Было бы здорово снять на Москве-реке какие-нибудь бешеные погони.
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Может, стоит позвать Вуди Аллена, как это сделали Париж и Рим?
Вуди Аллена надо было звать 20 лет назад. Сегодня, когда ему 87 лет, вряд ли стоит это делать.
Что можете сказать о Московской Арт Премии? Может быть, какие-то проекты хотелось бы особенно выделить?
Безусловно, все лауреаты очень достойные. Документальных и художественных фильмов, участвующих в конкурсе, с каждым годом становится все больше. Активно работают студенты. Конечно, тяжело выбирать между двухминутным видео-артом, который человек снял на айфон, и полным метром, куда вложен труд сотен человек. Я успеваю познакомиться только с кино и с литературой, на что-то еще мне просто не хватает времени. Считаю, что книга выдающегося русского писателя Дмитрия Данилова, занявшая первое место, достойна этой премии, как никто другой. Кстати, ее действие происходит в Москве будущего.
Какое кино вы сами любите? Что смотрите дома, что — в кино?
Я смотрю очень много кино и российского, и зарубежного. Смотрю все новинки, особенно сериальные. Хочу отметить высочайший уровень российских сериалов, который за последние 3-4 года значительно вырос. Я в восторге от сериалов «Юззз», «Алиса не может ждать», «Капельник». Из последних фильмов мне очень понравился «Сердце Пармы». Я считаю, что это блестящий образец жанра.
Кадр: фильм «Сердце Пармы»
Существуют ли московские темы, о которых по умолчанию не принято снимать кино?
Первый раз об этом слышу.
Конкретизирую: в Москве проживает большое количество мигрантов. Есть ли фильмы о них? От проблемных до романтических в духе Ромео и Джульетты, но со счастливым концом, где Он — был бы, например, сыном академика из высотки в Котельниках, а она — уборщицей в «Дикси», приехавшей в Москву из Таджикистана…
Знаю, что запускалось много сериалов про жизнь курьеров. Мы согласовывали съемки нескольких таких картин. Конечно, жизнь большого города сложна, как для богатых людей, так и для небогатых. Снимать кино надо про всех. Но я не уверена, что мигранты хотят смотреть кино про мигрантов. Они хотят смотреть «Чебурашку» и кино про вечные ценности.
Справка:
В номинации «Кино» в рамках Третьей Московской Арт Премии награды распределились следующим образом.
Третье место — у Виктории Исаковой за серию «Москва добрых дел» из цикла фильмов-прогулок по столице «Выход в город».
Компания «Новые люди» — обладатель второй премии за фильм «Первый Оскар» о создании документальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой».
А первое место — у МТС медиа с «Городом музыки» — звуковым портретом столицы.