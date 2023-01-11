«Можно не носить ни карту, ни смартфон». Как изменится система оплаты и что ждет московский транспорт в новом году?
В 2023 году в Москве заработает вся Большая кольцевая линия метро, будут открыты третий и четвертый центральные диаметры. А еще обновится трамвайный парк, город получит 500 новых электробусов, количество велосипедов в велопрокатах вырастет до десяти тысяч, на Москве-реке откроются новые маршруты электросудов. Какие изменения произойдут в работе столичного транспорта в 2023 году, «Мосленте» рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Новые станции метро, БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4
В 2023 году мы вместе с Российскими железными дорогами и правительством Российский федерации планируем запустить третий и четвертый диаметры. В этом проекте у нас все идет по плану. Рассчитываем, что во второй половине 2023 года эти два диаметра заработают.
С самого начала года мы будем готовиться к запуску главного и самого важного проекта российского метростроения, крупнейшего в мире метрокольца - Большой кольцевой линии столичного метро. После полного запуска, который ожидается в первом квартале этого года, поездки в Москве улучшатся более, чем для трех миллионов пассажиров.
Большая кольцевая линия - это очень важная инфраструктура, которая сделана с огромным запасом провозной способности и поможет городу развиваться еще многие десятилетия.
Технический пуск южного участка БКЛ. Технические пуски поездов на станции "Каширская" Каховской линии метро
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В 2023 году также будут открыты три станции Люблинско-Дмитровской линии: мы ее продлеваем до района Северный, и станции на юге Солнцевской линии. Они дойдут до аэропорта Внуково. Это будет первая в России станция метро, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала.
планируется открыть в 2023 году
И получить 296 современных вагонов российского производства «Москва 2020».
Чтобы БКЛ работала, Московский метрополитен взял на работу 2500 новых сотрудников. А всего на БКЛ будет 6000 рабочих мест. И в 2023 году мы планируем взять на работу еще около 2000 человек - это и машинисты метро, и водители городского транспорта, и сотрудники других специальностей.
С открытием МЦД-3 и МЦД-4 количество станций наземного метро увеличится до 140. Эти два диаметра будут перевозить более одного миллиона человек в сутки и улучшат транспортную доступность для жителей более 40 районов столицы и нескольких городов Подмосковья. По прогнозам они разгрузят радиальные линии метро до 15 процентов.
Обкатку без пассажиров проходят поезда «Иволга» третьей серии, они приобретены на средства инфраструктурного кредита, который правительство РФ предоставило городу Москва. В 2022 году было поставлено 396 вагонов, и еще 500 вагонов будет закуплено в 2023-м.
Презентация головного вагона нового поезда "Иволга 3.0" на Ярославском вокзале в Москве
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Системы платежей и способы оплаты метро
В первом квартале 2023 года на всех турникетах метро заработает система быстрых платежей. Пассажиры снова смогут вернуться к оплате с помощью смартфонов прямо на турникете. Дополнительный способ оплаты проезда позволит еще больше сократить очереди в кассы.
Оформить подписку на систему быстрых платежей можно будет через приложение Метро Москвы. Кроме того, уже в 2023 году через систему быстрых платежей можно будет приобретать билеты на «Тройку» прямо в приложении Метро Москвы. Не нужны будут ни банковские, ни транспортные карты, достаточно будет подключения к мобильному интернету.
В 2023 году появится возможность внедрить привязку к биометрии социальных карт, в том числе карт обучающихся. Это добровольно, кто хочет, тот сделает. Можно не носить ни карту, ни смартфон, просто воспользоваться нашей системой биометрической оплаты, она называется FacePay.
Эта опция и персонализация в первую очередь направлена на защиту персональных данных. Вы наверное знаете, что закон о единой биометрической системе принят в третьем чтении в Государственной думе.
Летом 2023 года пассажиры городского транспорта смогут активировать удаленное пополнение «Тройки» прямо на турникете метро. Не нужно будет больше подходить к желтым терминалам и прикладывать карты.
В первой половине 2023 года у пассажиров московского транспорта появится виртуальная «Тройка» на базе российских технологий. Цифровой аналог «Тройки» можно будет выпустить в личном кабинете приложения Метро Москвы. На нее можно будет покупать большинство билетов, которые у нас есть в тарифном меню.
Виртуальная «Тройка»
Фото: Агентство «Москва»
Купленный билет будет представлен в виде QR-кода, который для оплаты проезда нужно будет отсканировать на турникете метро. Или, наоборот, сканировать смартфоном QR-код, появившийся на валидаторе наземного транспорта. В основе этого - исключительно российские разработки, поэтому система полностью защищена от любых проблем из-за рубежа.
Трамваи
В этом году от дороги будет отделено около 80 процентов всех трамвайных путей. К концу 2023 года столичный трамвайный парк будет обновлен почти на 100 процентов. Мы планируем, что к этому времени практически все трамваи у нас будут с низким полом.
город будет покупать ежегодно до 2025-го
И до 2025 мы планируем покупать по 50 вагонов ежегодно, чтобы уменьшать интервалы движения на маршрутах.
В 2023-м мы планируем ввести в эксплуатацию обновленное депо имени Абакова. Появится новая схема трамвайных маршрутов, на ней удобнее станет планировать пересадки, выбирать наиболее удобные маршруты. Кроме того, мы установим единые экраны и подиумы для подвижного состава, в едином стиле обновим навигацию на остановках, что поможет пассажирам легче воспринимать навигационную информацию.
Электробусы
Открывшийся в ТиНАО крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра»
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»
Москва уже является крупнейшим в Европе городом по количеству электробусов, сейчас их 1050 на 79 маршрутах. На Красной Пахре построен крупнейший электробусный парк. У нас нет проблем с поставками ни электробусов, ни вагонов метро, ни трамваев.
В 2023 и в 2024 годах мы планируем получить по 500 новых электробусов. Покупаем мы их только с контрактом жизненного цикла, то есть производители в течение 15 лет ежедневно в режиме 24/7 отвечает за готовность своих транспортных средств к выпуску на маршрут и безопасной эксплуатации.
в Москве планируется запустить в 2023 году
Кроме того, планируется установить около 200 ультра-быстрых зарядок для электробусов.
Также мы рассматриваем вопрос приобретения электробусов малого класса от российского производителя, сейчас они тестируются. Это автобусы с низким уровнем пола, и они достаточно маневренные, чтобы использовать их на маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Будем запускать их там, где проживает достаточно немного людей, например, в дачных районах, где необходимо использовать регулярные городские маршруты.
Речной транспорт
Традиционный парад судов, приуроченный ко Дню города, на Москве-реке.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
За 2022 год мы поменяли формат работы на воде, чтобы сделать речные прогулки безопаснее, понятнее и комфортнее. Обновлена сеть маршрутов, запущено новое расписание, единая билетная система, навигация на причалах. Для судовладельцев создан электронный сервис, где через личный кабинет они закрепляют за собой график работы маршрута, и имеют постоянное взаимодействие с транспортными структурами правительства Москвы.
По решению мэра города примерно 100 миллионов рублей будет направлено на обновление речного флота.
Все эти деньги будут переведены тем судовладельцам, которые выполнили установленные требования правительства Москвы - обеспечили безопасность на маршрутах в период навигации, соблюдали расписание, улучшали свои сервисы.
В 2023 году после реконструкции мы откроем Южный речной вокзал и запускаем электрические речные суда. Первый маршрут: парк Фили - Киевский вокзал. Также у нас на очереди второй маршрут: Автозаводской мост - Печатники. Рассчитываем, что он заработает в этом году и постепенно будет наполняться речными судами.
Велосипеды и самокаты
Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В предстоящем сезоне мы планируем увеличить число прокатных велосипедов до десяти тысяч, а также установить 2700 велопарковок. Постараемся сделать все, чтобы пользование средствами мобильности в Москве было безопасным, удобным и адекватным.
Также в 2023 году мы будем активно развивать сервис проката самокатов на территории Новой Москвы. Их операторы планируют увеличить свой парк до 60 тысяч единиц.
Поэтому мы, используя средства индивидуальной мобильности, планируем существенно повысить транспортную доступность для жителей новых районов, с акцентом на территорию Новой Москвы.
Принят закон об индивидуальных средствах мобильности, первого марта он вступает в силу. Там есть требования и прописана ответственность тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности. Определены правила, где можно ездить, где нельзя, в каком случае это считается нарушением. Мы запланировали большую информационную компанию в преддверии сезона активной индивидуальной мобильности. Проведем ее вместе с операторами, с теми, кто сдает в аренду самокаты. Постараемся всем разъяснить новый федеральный закон.