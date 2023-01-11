«Можно не носить ни карту, ни смартфон». Как изменится система оплаты и что ждет московский транспорт в новом году?

Новые станции метро, БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4

В 2023 году мы вместе с Российскими железными дорогами и правительством Российский федерации планируем запустить третий и четвертый диаметры. В этом проекте у нас все идет по плану. Рассчитываем, что во второй половине 2023 года эти два диаметра заработают.

С самого начала года мы будем готовиться к запуску главного и самого важного проекта российского метростроения, крупнейшего в мире метрокольца - Большой кольцевой линии столичного метро. После полного запуска, который ожидается в первом квартале этого года, поездки в Москве улучшатся более, чем для трех миллионов пассажиров.