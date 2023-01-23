«На границе жилой застройки и парка». Зачем превращать офис продажи квартир в место для йоги и отдыха

Я предполагаю, что в будущем наш павильон будет использоваться скорее как коворкинг, место проведения открытых лекций. Часть пространств может занять йога-центр…

Строительство павильона уже началось. Надеюсь, что осенью он уже будет готов.

Павильон повышает привлекательность квартала

Есть хороший пример того, как подобные павильоны строили в Нью-Йорке, в районе Хадсон-Ярдс. Там девелопер выходил за рамки строительства жилья, делая еще и интересные павильоны для активного времяпрепровождения. Интеграция таких зданий повышала привлекательность квартала.