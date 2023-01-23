«На границе жилой застройки и парка». Зачем превращать офис продажи квартир в место для йоги и отдыха
Офисы продажи квартир в жилых комплексах, выполнив свою функцию, обычно превращаются в рестораны. Однако на столичной набережной Марка Шагала сейчас строят павильон, который сломает эту московскую традицию. Когда квартиры в новостройках вокруг продадут, в здании можно будет устроить коворкинг, йога-зал, кафе и лекторий. «Мослента» выяснила, зачем это нужно и какие общественные здания необходимы сегодня новым жилым кварталам, у основателя бюро IND Architects Амира Идиатулина. Ниже — его монолог.
Запросы возникнут, когда появятся люди
Обычно в помещениях офисов продаж квартир, которые возводят при строительстве жилых комплексов, впоследствии размещают рестораны. Нашей же целью было создать более крупный объект, который мог бы взаимодействовать с окружающим пространством. Это и площадка наверху, и закрытая терраса под козырьком…
Идея была такой: в прилегающем парке нет зданий и пространств с общественными функциями, а теперь это возникнет.
Что в нем будет находиться, можно будет планировать по мере необходимости. Запросы возникнут, когда появятся люди, которые будут там гулять и пользоваться павильоном. По сути, это универсальное пространство, которое ждет, какие запросы будут у общества.
Внутреннее пространство павильона
Изображение: Предоставлено IND Architects
Я предполагаю, что в будущем наш павильон будет использоваться скорее как коворкинг, место проведения открытых лекций. Часть пространств может занять йога-центр…
Строительство павильона уже началось. Надеюсь, что осенью он уже будет готов.
Павильон повышает привлекательность квартала
Есть хороший пример того, как подобные павильоны строили в Нью-Йорке, в районе Хадсон-Ярдс. Там девелопер выходил за рамки строительства жилья, делая еще и интересные павильоны для активного времяпрепровождения. Интеграция таких зданий повышала привлекательность квартала.
Павильон, который мы спроектировали для набережной Марка Шагала в Даниловском районе, также повышает привлекательность места.
На крыше здания будет смотровая площадка, куда можно подняться и понаблюдать за парком.
Павильон будет выполнять общественную функцию — там будут многофункциональные пространства, в которых может расположиться галерея, зал для лекций.
Внешний вид павильона
Изображение: Предоставлено IND Architects
Здание на границе жилой застройки и парка
Здание будет располагаться между дорогой и парком. На парковую зону обращен открытый стеклянный фасад. Там даже подшивка козырька выполнена в форме металлических листов с отражающей функцией, чтобы граница между зданием и природой растворялась. Чтобы люди, находясь внутри, видели парк, и он был основным элементом связи павильона с окружающим пространством.
Со стороны дороги павильон будет более закрытым: там стены с минимальным остеклением. Это делается, чтобы максимально отгородиться от дороги, и весь визуальный акцент сформировать на взаимодействии интерьера с пространством парка.
Внутри будет атриум, который позволит солнечному свету проникать внутрь, потому что павильон достаточно широкий. По примеру многих общественных зданий внутри павильона разместится садик, чтобы внутри возник дополнительный акцент на минималистичный ландшафтный парк.
Вариант оформления внутреннего пространства одного из помещений павильона
Несколько сценариев использования
Такие здания обычно делаются закрытыми, а этот павильон отличается тем, что в нем будет общественная лестница. По ней люди смогут попадать на крышу, а значит, архитектурный объект позволит взаимодействовать с ландшафтом.
Подобных примеров по всему миру достаточно. Один из моих любимых — Национальная библиотека Греции в Афинах. Ренцо Пьяно тоже спроектировал здание так, что по лестнице можно было подняться на крышу…
Вид на павильон со стороны дороги
Изображение: Предоставлено IND Architects
На крыше павильона на набережной Шагала предусмотрены малые архитектурные формы, площадка для шезлонгов, где можно будет посидеть, пообщаться. Люди любят изучать пространство, и мы им предлагаем это сделать: подняться наверх, найти там хорошую точку обзора или пространство для общения.
Павильон будет большим, и уже на первом этапе там будут работать кафе, выставочное пространство, помещения для лекций. Пространство на крыше в летнее время предназначено для занятий спортом, а в зимний период это будет прогулочная площадка, где планируется ставить художественные инсталляции с подсветкой, которые будут периодически меняться.